Jedna zamestnankyňa nedávno magazínu Fortune priznala, že odkedy jej firma obmedzila prácu z domu a núti ju do kancelárie dochádzať niekoľko dní v týždni, začala si z firemnej kuchynky brávať „odškodné“ vo forme občerstvenia. „Moja chladnička je plná potravín z práce. Keď mi akcionári ukrajujú z výplaty, tak si aspoň domov vezmem zopár nápojov a nejakú tú sladkosť,“ dodala.

Mnoho ďalších nespokojných zamestnancov sa začalo zamestnávateľom za povinný návrat do kancelárií „mstiť“. Na fóre Reddit si radia, ako nenápadne proti novej firemnej politike protestovať. Občas majú naozaj kreatívne nápady. V rámci „tichej vzbury“ sa zamestnanci napríklad rozhodli nedvíhať telefón mimo pracovný čas či vyrušovať šéfov, keď sú najviac zaneprázdnení. Niektorí zamestnanci zas do práce meškajú a ešte k tomu z nej aj skôr odchádzajú. Iní sa rozhodli pre sabotáž „smradom“ a náročky pripaľujú jedlá v mikrovlnke.

Hoci riešia zamestnanci svoju nespokojnosť naoko detinskými spôsobmi, ich správanie je v skutočnosti známkou toho, že stratili dôveru vo svojho zamestnávateľa. Manažéri by preto tieto zdanlivo neškodné prejavy vzbury nemali brať na ľahkú váhu. „Keď majú zamestnanci pocit nespravodlivosti, správajú sa tak, aby nerovnosť napravili. Takéto správanie vrhá zlé svetlo na vedenie,“ vysvetlil profesor manažmentu Peter Cappelli.

Niektorí zamestnávatelia pristúpili k návratu do kancelárií rozumne a založili svoje rozhodnutia na relevantných údajoch. Okrem toho o nich so zamestnancami otvorene komunikujú. Iné firmy ale zaujali oveľa prísnejší postoj. Od zamestnancov zvyčajne požadujú návrat do práce bez akýchkoľvek jasných dôvodov či vysvetlenia. Jedno je však isté – ľudia sa už nechcú vrátiť do starých koľají. Až 95 percent pracovníkov chce, aby im firmy umožnili aspoň nejakú formu práce z domu, vyplynulo z minuloročného prieskumy firmy FlexJobs.