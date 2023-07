Záchranné zdravotné služby majú v budúcom roku dostávať od zdravotných poisťovní vyššie platby. Ministerstvo zdravotníctva chce týmto krokom záchrankám kompenzovať zvýšenie ich osobných nákladov vyvolané nárastom minimálnych mzdových nárokov zdravotníkov a ich základnej zložky mzdy. Vyplýva to z predbežnej informácie k príprave opatrenia o rozsahu regulácie cien v oblasti zdravotníctva, ktorú rezort zdravotníctva predložil do pripomienkového konania.

Rezort zdravotníctva chce tiež opatrením stanoviť cenu pre novú ambulanciu rýchlej lekárskej pomoci v stretávacom režime „RV“. Ide o osobné motorové vozidlo s lekárom a s materiálno-technickým vybavením podobným posádke rýchlej lekárskej pomoci. Zvýšiť sa má aj pevná regulovaná cena za poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti osobe umiestnenej v zariadení sociálnych služieb a zariadení sociálnoprávnej ochrany detí, ktoré má uzatvorenú zmluvu so zdravotnou poisťovňou. Samotný návrh opatrenia by malo ministerstvo zdravotníctva predložiť do pripomienkového konania v októbri tohto roka.