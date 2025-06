Zástupcovia Pfizeru a ďalších farmaceutických firiem na stretnutí s predstaviteľmi administratívy prezidenta Donalda Trumpa neprijali konkrétne záväzky na zníženie cien liekov v Spojených štátoch, vyhlásil výkonný riaditeľ Pfizeru Albert Bourla.

Trump v máji vydal nariadenie, ktoré výrobcom liekov ukladá znížiť ceny tak, aby sa vyrovnali cenám, ktoré platia iné krajiny. Viacerí právni experti ale upozornili, že takúto politiku bude ťažké uviesť do praxe. Americké ministerstvo zdravotníctva očakáva, že výrobcovia liekov v USA budú podľa Trumpovho nariadenia určovať ceny produktov na úrovni najnižšej ceny, ktorú si účtujú v krajinách, kde hrubý domáci produkt na obyvateľa predstavuje aspoň 60 percent HDP na hlavu v Spojených štátoch.

Bourla uviedol, že tlak Washigntonu by mohol prinútiť európske krajiny platiť za madikamenty viac, vďaka čomu by americké farmaceutické firmy mohli na ich trhu zvýšiť ceny. Ak sa USA uchýlia k cenovým kontrolám, pre Pfizer by to mohlo znamenať, že v niektorých krajinách, ktoré nezvýšia ceny, prestanú byť jeho lieky preplácané z verejných zdrojov.