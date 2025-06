Na začiatku roka sa predstavitelia Kremľa a Teheránu stretli v Moskve na konferencii s názvom „Rusko-iránska spolupráca v meniacom sa svete“. Vtedy zrejme ešte ani sami netušili, aká aktuálna téma to o pár mesiacov bude.

Obe krajiny v júni dostali trpký budíček a prebudili sa do novej reality. Iránsky režim totiž čelí najvážnejšej hrozbe za posledné desaťročia. Jej pôvodcom je Izrael, ktorý začal pár dní dozadu útočiť na iránsku jadrovú infraštruktúru. Cez víkend sa k nemu pripojili aj Spojené štáty a zbombardovali komplexy Natanz, Isfahan a Fordow. Je logické, že Teherán teraz od Moskvy, jedného zo svojich najbližších spojencov, čaká pomoc.

Putin nekompromisne kalkuluje

Irán sa zatiaľ od Ruska dočkal len slov podpory. Teherán pritom Moskve počas trojročnej invázie na Ukrajinu poskytoval značnú vojenskú pomoc. Stal sa dokonca jedným z najdôležitejších spojencov, ktorí ruských vojakov zásobuje raketami a dronmi.

Ruský prezident Vladimir Putin sa ale túto láskavosť, podľa všetkého, nechystá opätovať. Viacerí analytici sa zhodli, že vojenská podpora zo strany Ruska je nepravdepodobná. „Irán môže požiadať Moskvu o pomoc v rámci odvety proti USA, no ona to nikdy neprijme,“ povedal pre Wall Street Journal odborník na rusko-iránske vzťahy Nikolaj Kožanov.

Moskva a Teherán spolu síce v januári podpísali strategickú dohodu, no akosi z nej vynechali klauzulu o vzájomnej obrane. Dokument stanovuje iba to, že ani jedna strana nepomôže agresorovi, ktorý zaútočí na tú druhú. Dohoda teda Moskvu v prípade vojny k ničomu nezaväzuje. Formulácia dohody tak jasne odzrkadľuje neochotu Ruska zapájať sa vojensky do konfliktov na Blízkom východe.

V. Putin zatiaľ iba označil nedávne útoky na Irán za „nevyprovokované“ a „neopodstatnené“. O poskytnutí konkrétnej pomoci Teheránu nevyšlo z jeho úst ani slovo. Aj hovorca Kremľa Dmitrij Peskov zdôraznil, že Rusko ponúklo Iránu služby mediátora.

Podľa analytikov je opatrná reakcia Moskvy odrazom chladného politického kalkulu, s ktorým operuje. Prioritou Ruska aj naďalej zostáva vojna na Ukrajine. Zároveň nechce riskovať zhoršenie vzťahov s novou administratívou v Bielom dome, aby náhodou nevyprovokovalo amerického prezidenta Donalda Trumpa k zmene postoja v otázke Ukrajiny, ktorej podporu v poslednom čase znižoval.

Moskvu opantala vidina zárobku

V niektorých ohľadoch by izraelsko-iránska vojna mohla Moskve pomôcť. Stihla už napríklad vyvolať nárast cien ropy a odpútať pozornosť od ruskej invázie na Ukrajinu. Konflikt môže Irán ešte viac izolovať, a tým zvýšiť jeho závislosť o Ruska a Číny, ktoré to s radosťou využijú vo svoj prospech.

Dlhodobá konfrontácia medzi Iránom a Izraelom môže vyvolať globálne zdražovanie energií, čo by v krátkodobom horizonte ruskému rozpočtu nepochybne prospelo. Naťahovanie rokovaní o iránskom jadrovom programe by Moskva takisto privítala, keďže by oddialilo návrat iránskej ropy a plynu na svetové trhy, najmä na ten európsky. Eskalácia napätia už napríklad vytlačila cenu ropy Brent nahor. Na summite G7 v Kanade zas lídri zamietli zníženie cenového stropu na ruskú ropu, aby zabránili ďalšej destabilizácii trhu.

Izraelské útoky na iránsku energetickú infraštruktúru by mohli znížiť produkciu ropy a plynu, ktorá z Iránu smeruje do Číny. Práve tá by potom mohla výpadky nahradiť dodávkami z Ruska. Keďže ruské príjmy z predaja ropy a plynu v dôsledku sankcií a obáv z globálneho ekonomického spomalenia dlhodobo klesajú, Moskva nebude proti.

Experti zároveň predpokladajú, že Kremeľ si užíva, ako sa pozornosť Západu odvracia od vojny na Ukrajine smerom na Blízky východ. Rusko tak nedávno podniklo jeden z najsmrteľnejších útokov na Kyjev za posledné mesiace. Ruslan Puchov, riaditeľ Centra pre analýzu stratégií a technológií v Moskve, napísal na Telegrame: „Je pravdepodobné, že Ukrajina v tejto situácii utrpí najväčšie vojenské a politické škody, samozrejme teda okrem Iránu samotného.“

Falošný priateľ

Ak by súčasný iránsky režim padol, reputácia Ruska ako spoľahlivého spojenca by utrpela tvrdú ranu. Faktom totiž zostáva, že Moskva nedokázala zabrániť masívnemu izraelskému útoku na krajinu, s ktorou ešte pred piatimi mesiacmi podpísala dohodu o strategickom partnerstve.

Rusko nie je diktátorom až takým dobrým priateľom, akým sa na verejnosti prezentuje. V. Putin sa autokratickým spojencom často otáča chrbtom práve vtedy, keď ho najviac potrebujú. Napríklad Arménsko má s Ruskom dohodu o vzájomnej obrane. Moskva mu napriek tomu neposlala žiadnu pomoc, keď boli jeho sily v odštiepeneckom regióne Náhorný Karabach v Azerbajdžane zničené jednotkami z Baku pár rokov dozadu. Tento debakel urýchlil odklon Arménska od spojenectva s Ruskom a nahnal ho do náručia USA. Podobne aj v roku 2024, keď došlo k zvrhnutiu vtedajšieho sýrskeho prezidenta Baššára al-Asada, mu V. Putin ponúkol iba azyl.

Netreba však zabúdať, že prioritou Moskvy je stále porážka Ukrajiny a presun bezpečnostnej rovnováhy v Európe vo vlastný prospech. „Kľúčovým ponaučením nie je, že Rusko je nespoľahlivým spojencom, ale že nespúšťa oči zo svojho hlavného cieľa, ktorým je zisk prevahy v Európe,“ podotkla Hanna Notte z Centra pre strategické a medzinárodné štúdie pre Washington Post.

Konflikt pravdepodobne negatívne ovplyvní aj dodávky iránskej vojenskej techniky do Ruska. Kremeľ však už svoju závislosť výrazne znížil, keďže získal expertízu na masovú výrobu dronov priamo doma.