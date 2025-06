Bezplatné záchytné parkovisko P+R (park and ride) v Tatranskej Lomnici - Eurocamp a kyvadlová autobusová doprava bude dostupná po celý rok. každodenná prevádzka parkoviska a kyvadlovej prepravy sa začne posledný júnový víkend.

Celoročnú prevádzku zavádza Prešovský samosprávny kraj v spolupráci so Slovenskou autobusovou dopravou Poprad, čím umožnia turistom dostať sa do obľúbených tatranských lokalít bez toho, aby museli riešiť problém s parkovaním. Odvoz turistov zabezpečí až k Belianskej jaskyni 365 dní v roku.

Záujemcovia sa tak po novom dostanú nielen na Bielu vodu, odkiaľ môžu pokračovať na Zelené pleso či na Kopské sedlo, ale až na zastávku Čarda, odkiaľ môžu ísť na chatu Plesnivec. Autobus zastaví aj pri Belianskej jaskyni a pokračovať bude až do obce Lendak.

Kyvadlová doprava obslúži zastávky Tatranská Lomnica, P+R, Tatrane, Čukotka, AS - Tatranské Matliare, kúpele - Tatranské Matliare, Biela voda - Kežmarské žľaby - Tatranská Kotlina, Fľak - Tatranská Kotlina, Čarda - Tatranská Kotlina a Belianska Jaskyňa.

Odchody autobusov z parkoviska P+R v Tatranskej Lomnici sú v ranných hodinách naplánované v 30-minútových intervaloch od 7.10 h do 9.40 h, následne v hodinovom intervale od 10.10 h do 20.10 h s výnimkou o 14.00 h, keď odchádza spoj o päť minút skôr. Späť zo zastávky Tatranská Kotlina - Belianska jaskyňa smer parkovisko v Tatranskej Lomnici vyrážajú spoje každú hodinu od 8.34 h do 19.34 h.

Turisti, ktorí chcú ísť na opačný smer do Starého Smokovca, môžu využiť železničnú dopravu v blízkosti parkoviska P+R v Tatranskej Lomnici. Na zastávku Tatranská Lomnica zastávka, sa dostanú po značenom turistickom chodníku, na ktorý ich upozorní aj smerová tabuľa.

Odchody vlakov do Tatranskej Lomnice počas letných prázdnin budú každé dve hodiny od 6.34 h do 20.34 h. Počas zvyšku roka v rovnakých časoch, avšak s obmedzenou prevádzkou, iba počas víkendov.

Na železničnej stanici v Tatranskej Lomnici bude zabezpečený trojminútový prestup na vlak Tatranskej elektrickej železnice smer Starý Smokovec. V opačnom smere budú mať turisti na prestup šesť minút.

Cestujúci si môžu odchody spojov kyvadlovej dopravy overiť na www.cp.sk.