Ak by sa v nasledujúcom volebnom období presadila väčšina opatrení z programu strany Sloboda a Solidarita, slovenská ekonomika by rástla rýchlejšie a ľudia by mali podstatne vyššie výplaty. Na tlačovej konferencii po skončení programovej konferencie, na ktorej SaS v sobotu predstavila finálnu verziu svojho programu, to vyhlásil líder strany Richard Sulík. Slovensko čakajú 30. septembra predčasné parlamentné voľby.

Ekonomické opatrenia

Posledné roky podľa Sulíka žijeme v dobe, kedy sa rozmohla mentalita rozdávania. Politici tak väčšinou iba berú peniaze ľuďom a rozdávajú ich tým, o ktorých si myslia, že ich budú voliť. „Nedá sa takto fungovať. Treba sa venovať aj tým, ktorí majú málo peňazí. Ale omnoho dôležitejšie je venovať sa tým, ktorí tvoria hodnoty, držia túto krajinu nad vodou, zamestnávajú iných ľudí a platia dane,“ zdôraznil.

Ak má slovenská ekonomika výraznejšie rásť, musia podľa neho politici konať proaktívne, realizovať reformy a riešenia, napríklad tie, ktoré pripravila SaS. Len pri silnom ekonomickom raste je možná kombinácia neznižovania sociálnych štandardov, nezvyšovania daní a zároveň konsolidácie rozpočtu. Rovnako by to znamenalo, že ľudia budú mať vyššie výplaty.

Zvýšenie platov a rovná daň

Strana podľa Sulíka ponúka citeľný nárast priemernej mzdy do konca budúceho volebného obdobia. „Na základe našich prepočtov očakávame, že ak by sa podarilo zrealizovať väčšinu opatrení pre ekonomický rast, ktoré sme predložili, stúpne priemerná mzda z dnešných 1 400 eur na vyše 1 800 eur, takmer 1 900 eur na konci volebného obdobia,“ vyčíslil.

Medzi opatrenia, ktoré by mali podporiť rast slovenskej ekonomiky, zaradil líder liberálov opätovné zavedenie rovnej dane najviac na úrovni 19 percent, či zmenu daňového mixu pre samosprávy, aby sa podieľali na úspechu firiem podnikajúcich na ich území. Vyzdvihol aj zvoľnenie podmienok pre odpisovú politiku podnikateľov. „O tomto sme presvedčení, že by bol významný impulz k investíciám zo strany firiem,“ podčiarkol.

Dôraz aj na ďalšie oblasti

Zároveň zdôraznil, že okrem témy ekonomického rastu sa SaS vo svojom programe venuje aj ďalším oblastiam. „Zamerali sme sa na oblasti, ktoré sú na tom najhoršie. Zdravotníctvo, školstvo, energetika, spravodlivosť,“ priblížil. Celý program strany je rozdelený do štyroch častí podľa jednotlivých ministerstiev, na ekonomické, sociálne, spoločenské a silové rezorty.

Pri zostavovaní vlády po parlamentných voľbách má SaS stanovenú zatiaľ jednu červenú čiaru, a tou sú vyššie dane. „Nepôjdeme do vlády, ktorá si do programového vyhlásenia napíše, že bude zvyšovať dane. Treba robiť opatrenia, ktoré vedú k nižším daniam. Nižšie dane podporujú ekonomickú aktivitu ľudí,“ vysvetlil.

Sulík nechcel bližšie komentovať, s kým by jeho strana bola alebo nebola ochotná ísť do vlády. Pred voľbami sa podľa neho SaS snaží o čo najlepší výsledok a po nich sa rozhodnú o ďalšom postupe podľa toho, kto získa koľko mandátov. Rovnako v tejto chvíli neodpovedal na otázku, či ide o jeho posledné voľby. „Odpoviem na to po voľbách, či to boli posledné voľby. Teraz ideme zabojovať o čím lepší výsledok,“ dodal.