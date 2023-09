Na bilbordoch SaS dominuje slovo rast. Ako ho môžu zabezpečiť politici?

Nie je nie je to len slovo rast. Kľúčový odkaz je istota ekonomického rastu. Slovensko v tejto chvíli potrebuje najurgentnejšie zo všetkého rásť rýchlejšie než doteraz. Boli časy, keď Slovensko rástlo v Európskej únii rýchlejšie. V 90. rokoch o šesť percent, neskôr dokonca aj o osem percent ročne. Ak chceme opäť dobiehať ostatné krajiny EÚ, musíme nájsť spôsob, ako naštartovať ekonomiku, povedzme s rastom štyri až päť percent. Na to samozrejme treba mať aj nástroje hospodárskej politiky a opatrenia.

Silné obdobia rastu mali dôvod, realizovali sa reformy. Ale teória pasce stredného príjmu hovorí, že z menšieho základu sa rastie lepšie. Dá sa stále rásť päť-šesť percentným tempom?

Myslím si, že sa to dá v prípade, ak nastavíme politiky správne. Politici nedokážu zabezpečiť rýchlejší rast ekonomiky, ale dokážu to podnikatelia. Dokáže to súkromný sektor, keď hospodárska a sociálna politika vytvoria priaznivé podmienky pre súkromný sektor aj podnikateľov. Sú rôzne spôsoby rastu. Aj naša krátka 30-ročná skúsenosť ukazuje, že sme mali aj zlý ekonomický rast a to bol ten z 90. rokov. Šesť percentné rasty sme vtedy dosahovali tým, že sme do ekonomiky vo veľkom nalievali verejné financie za cenu vysokých deficitov. A to spôsobilo, že ekonomika rástla, ale bol to skôr rast na papieri. Po roku 2002 bol rast výsledkom vstupu Slovenska do EÚ a naštartovanými dôležitými štrukturálnymi reformami.

SaS cieli viac na ekonomických liberálov a niektorí pochybujú o tom, či vôbec potrebujeme ministerstvo hospodárstva. Ako bývalý štátny tajomník ministerstva hospodárstva, čo si o tom myslíte?

Pokiaľ máme energetiku a nemáme iné zastrešenie pre podnikateľské prostredie, tak ministerstvo hospodárstva potrebujeme. Samozrejme, že to vieme urobiť akýmkoľvek spôsobom. Napríklad spojiť ministerstvo financií a ministerstvo hospodárstva, ako to majú vo Francúzsku. Ale to je len taká strecha a pod tým existujú rezorty viac menej samostatne. Myslíme si, že v tejto chvíli je dôležité, aby existovalo ministerstvo, ktoré bude mať v kompetencii podnikateľské prostredie.

SaS má relatívne málo percent. Ak by ste mali nárok na jeden ekonomický rezort, ktorý by to bol?