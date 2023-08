Národná diaľničná spoločnosť podľa svojho podnikateľského plánu v tomto roku predpokladá dosiahnuť tržby z výberu mýta v objeme 235 miliónov eur.

Za predĺženie poskytovania tejto služby v aktuálnom roku má zároveň spoločnosti SkyToll zaplatiť dohodnutú zníženú cenu cez 63 miliónov eur miesto pôvodne plánovaných 103,6 milióna eur bez DPH.

Náklady oproti tržbám by v takom prípade predstavovali stále výrazný podiel 27 percent. Čiže čisté výnosy z mýta by boli zhruba 172 miliónov eur, čo je 73 percent z plánovanej vybranej sumy. Práve podiel výnosov a nákladov napovedá o úrovni efektívnosti mýta.

Bilancie bez nákladov na službu

Národná diaľničná nechcela prezradiť, koľko uhradila SkyToll-u za výber mýta v prvom polroku tohto roka.

„Tieto informácie budú verejne dostupné vo výročnej správe či v podnikateľskom pláne spoločnosti,“ uviedla hovorkyňa diaľničiarov Eva Žgravčáková. Tržby z výberu mýta od začiatku roka do konca júna sú známe, dosiahli 120,4 milióna eur.

Národná diaľničná, respektíve SkyToll v mesačných bilanciách o výnosoch z mýta neuvádzajú náklady na službu. Ak by v prvom polroku boli polovičné z uvedenej ročnej sumy výdavkov 63 miliónov eur, teda v objeme 31,5 milióna eur, pomer nákladov k výnosom by mal byť 26 percent.

Náklady sú vyššie než samotná služba

To je takmer dvojnásobne viac, o koľko plánujú znížiť podiel mýtnych výdavkov ministerstvo dopravy a diaľničiari.

Hovoria o znížení nákladovosti mýta v závislosti od výnosov už v budúcom roku pod 15 percent, vrátane všetkých nákladov spolu s províziou pre budúcich poskytovateľov Európskej služby elektronického výberu mýta. V roku 2025 by malo ísť dokonca o jednociferný podiel.

Po zohľadnení služieb ďalších dodávateľov za milióny eur, ako zabezpečenie platieb mýta palivovými kartami či činnosť nezávislého znalca z hľadiska kontroly efektívnosti mýta, sú celkové náklady na mýtny systém ešte vyššie ako za samotnú službu výberu mýta.

Sumu chcú „zoškrtať“

„Postupnými krokmi sme znížili cenovú doložku. Dospeli sme k tomu, že cena pre rok 2023, koľko štát zaplatí za mýto, je 63 miliónov eur, čiže ušetrili sme 40 miliónov,“ povedala k tohtoročnej platbe za službu výberu mýta v podcaste spoločnosti Žgravčáková.

Pripomenula, že v prílohe k zmluve so SkyToll-om bolo jasne určené, že ak sa predĺži kontrakt, čo sa už stalo, aká bude cena služby až do roku 2027. Išlo o sumu 2,5 miliardy slovenských korún, čo je takmer 83 miliónov eur.

„Je to len suma prepočítaná konverzným kurzom, k tomu sa načítava valorizácia a ostatné parametre a dospejeme k sume 103 miliónov eur. To bola východzia suma pre rokovanie so SkyToll-om, že chceme túto sumu zoškrtať a chceme zľavu,“ vysvetlila, ako sa dostali k zníženej cene za výber mýta, hovorkyňa diaľničiarov.