Jedným z možných krokov pri konsolidácii verejného dlhu by mohlo byť aj navýšenie príjmov štátu o nevyplatenú odmenu spoločnosti SKY TOLL po prevode mýtneho systému na štátnu spoločnosť.

„Pretože potenciálna nová vláda nemusí mať záujem na takomto riešení, vyzývame Vás, pán premiér, aby ste vo vláde prijali uznesenie, ktorým by ste zaviazali ministra dopravy, aby v NDS zabezpečil bezodkladné uplatnenie práva na prevod podniku/časti podniku na štát, a to vzhľadom na prebiehajúce rokovania o zložení možnej vládnej koalície,“ vyzvali autodopravcovia predsedu vlády Ľudovíta Ódora. Pretože súčasné vedenie NDS podľa nich svojím negatívnym postojom k prevodu mýtneho systému na štát, ako aj postupom pri výberovom konaní (kde zástupcovia NDS pravdepodobne protizákonne protežujú ako víťaza firmu prepojenú so spoločnosťou SKY TOLL), nezaručuje právne správny postup pri prevode mýtneho systému na štát, navrhujú posúdiť aj možnosť personálnych zmien vo vedení tejto štátnej akciovej spoločnosti za osoby plniace vôľu vlády a chrániace záujmy štátu.