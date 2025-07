Ruská vojna na Ukrajine je hrozbou pre európsku bezpečnosť. Blok sa preto rozhodol posilniť svoje obranné kapacity. Navyšovanie súvisiacich investícií ale mnohým z 27 členských štátov sťažuje povinnosť dodržiavať výdavkové limity EÚ.

Európski ministri financií v tejto súvislosti aktivovali 8. júla v rámci Paktu stability a rastu (SGP) takzvanú národnú únikovú doložku. Vzťahovať sa bude na 15 členských štátov, ktorým má uľahčiť navýšenie obranných výdavkov na národnej úrovni tak, aby bol ich dlh stále udržateľný. „V tomto kritickom momente musí zostať investovanie do obranných kapacít našou najvyššou prioritou,“ uviedla vo vyhlásení dánska ministerka hospodárstva Stephanie Lose, ktorej krajina v súčasnosti predsedá Rade EÚ.

Flexibilita v praxi

Výnimku ministri schválili ako súčasť úniového plánu „Pripravenosť 2030“ v hodnote 800 miliárd eur. Aktivácia únikovej doložky umožňuje dotknutým členským štátom zvýšiť výdavky na obranu o 1,5 percenta hrubého domáceho produktu (HDP) ročne počas štyroch rokov bez následkov. To znamená, že aj v prípade prekročenia trojpercentného deficitu HDP stanoveného v SGP.

Komisia a Rada sa tak môžu rozhodnúť nespustiť voči 15 členským štátom nové konanie o nadmernom deficite, hoci prekročia maximálnu trajektóriu čistých výdavkov schválenú Radou. Platí to však iba vtedy, ak bude prekročenie spôsobené zvýšenými výdavkami na obranu. V prípade všetkých ostatných výdavkov zostávajú členské štáty viazané rozpočtovými pravidlami. Akúkoľvek odchýlku od schválených trajektórií čistých výdavkov bude Komisia monitorovať.

Dotknuté členské štáty zároveň musia implementovať revidovaný rámec hospodárskeho riadenia bez ohľadu na aktiváciu doložky. Ten umožňuje členským štátom využiť flexibilitu v prípadoch, keď mimoriadne okolnosti mimo ich kontroly významne ovplyvnia jeho verejné financie. Ruská agresia proti Ukrajine a jej hrozba pre európsku bezpečnosť takéto okolnosti predstavujú.

Ministri vo vyhlásení uviedli, že ich rozhodnutie by malo významne prispieť k posilneniu obranných a bezpečnostných kapacít Európskej únie a ochrane občanov. Zároveň posilní celkovú obrannú pripravenosť EÚ, zníži strategické závislosti a posilní technologickú i priemyselnú základňu obrany naprieč blokom.

Výnimka pre Slovensko

Ministri financií EÚ udelili právo odchýliť sa od fiškálnych pravidiel Únie 15 členským štátom. Menovite ide o Belgicko, Bulharsko, Chorvátsko, Česko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Grécko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Poľsko, Portugalsko, Slovensko a Slovinsko.

Nemecko takisto požiadalo o uplatnenie výnimky, no Rada EÚ zatiaľ nie je schopná prijať rozhodnutie, keďže Berlín ešte nepredložil svoj strednodobý fiškálno-štrukturálny plán s prioritami v oblasti verejných investícií a reforiem. Mal by tak urobiť do konca mesiaca.

Všetkých 15 krajín zároveň patrí do aliancie NATO, ktorá sa koncom júna dohodla, že viac než zdvojnásobí výdavky na obranu. Do roku 2035 na ňu musia vynaložiť až päť percent HDP.