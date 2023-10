Cestní dopravcovia by mali po novom platiť mýto aj na všetkých cestách I. a II. triedy. Zároveň by za využívanie diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy uhrádzali poplatky aj na úsekoch v intravilánoch miest a obcí, ktoré sú od nich oslobodené. „Nákladná doprava je významným znečisťovateľom životného prostredia. Jej dodatočné spoplatnenie môže viesť k poklesu odjazdených kilometrov a presunu časti tranzitu na ekologickejšie možnosti dopravy,“ zdôvodnilo návrh na rozšírenie úhrady mýta Ministerstvo financií SR.

Odhad príjmov z mýta

Dodatočné zdroje zo spoplatnia všetkých ciest I. a II. triedy sadzbou pre nesúbežné úseky by v nasledujúcich troch rokoch mohli dosiahnuť 16 miliónov eur, 34 miliónov eur a 37 miliónov eur. V prípade platenia mýta aj na úsekoch v intravilánoch by výnosy navyše v rokoch 2024 až 2026 mohli predstavovať 12 miliónov eur, 25 miliónov eur a 27 miliónov eur. Základom týchto výpočtov je celkový výber mýta z roku 2022 (231,5 milióna eur), ten je zvýšený o možné výnosy z nespoplatnených ciest I. triedy o šesť percent a II. triedy o osem percent, ako aj z nespoplatnených intravilánov o 10 percent.

V súčasnosti je na Slovensku spoplatnených mýtom na diaľniciach, rýchlostných cestách a vybraných cestách I. triedy viac ako tritisíc kilometrov vymedzených úsekov. „Úplne bezplatné je používanie 1 100 kilometrov ciest I. triedy z 3 300 kilometrov celkovo a aj ďalších 3 600 kilometrov ciest II. triedy,“ uvádza v materiáli rezort financií. Mýto za cesty II. triedy v objeme nad 18 miliónov eur by bolo príjmom samosprávnych krajov, ktoré tieto cesty vlastnia a spravujú. Dopravcovia platia mýto na približne troch štvrtinách z celkovej dĺžky spoplatnených úsekov, a na ostatných je nulová sadzba, keďže sú napríklad v intravilánoch. Na týchto úsekoch by uhrádzali mýto sadzbou zodpovedajúcou ich nadväznej ceste v extraviláne.

Plánovanie fungovania v praxi

Odhadované úspory by boli nižšie pre vyvolané náklady na vybudovanie mýtnych brán a na prevádzku mýtneho systému, ktoré boli v minulosti zhruba 50 percent z výnosov. Teraz sú približne na úrovni 38 percent a do budúcna by sa mali znížiť na 15 percent. Pre navrhované zmeny bude potrebné zmeniť zákon o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií, ako aj nariadene vlády o spôsobe výpočtu mýta, výške sadzby mýta a systéme zliav zo sadzieb mýta za užívanie vymedzených úsekov. Opatrenia s odhadovaným zavedením počas viac rokov pre výstavbu mýtnych brán by si vyžiadali úpravu nastavení prevádzky mýtneho systému aj pre Mýtnu políciu. Na niektorých úsekoch by bola potrebná výstavba mýtnych brán.