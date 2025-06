Spoločnosť Waymo, dcéra Alphabetu, pozastavila službu robotaxi v centre Los Angeles. Počas víkendových protestov proti federálnym imigračným zásahom bolo zapálených najmenej päť jej autonómnych áut.

Protesty vypukli po tom, čo imigračná polícia spustila razie vo štvrti Fashion District. Nedeľný chaos vyústil do násilia a požiarov. Elektrické taxíky bez vodiča skončili v plameňoch. Protestujúci prepichovali pneumatiky, rozbíjali okná a striekali na autá slogan „Stop ICE“ (americká imigračná polícia). Tri vozidlá nakoniec podpálili.

