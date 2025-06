Indickí a americkí vyjednávači dosiahli pokrok v najnovšom kole rokovaní o bilaterálnej obchodnej dohode. Rozhovory v Naí Dillí sa zamerali na obchod s priemyselným a niektorým poľnohospodárskym tovarom, zníženie ciel a zmiernenie necolných prekážok.

Americký prezident Donald Trump a indický premiér Naréndra Módí sa vo februári dohodli na uzavretí bilaterálnej obchodnej dohody do jesene a na viac ako zdvojnásobení bilaterálneho obchodu na 500 miliárd amerických dolárov (438,21 miliardy eur) do roku 2030. Očakáva sa, že obe strany podpíšu predbežnú dohodu do konca júna, pred uplynutím 90-dňovej prestávky, ktorú Trump zaviedol v súvislosti s recipročnými clami pre hlavných obchodných partnerov, vrátane 26 percentného poplatku na tovar z Indie.