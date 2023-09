Slovensko bude musieť v budúcom volebnom období prijať opatrenia za viac ako šesť miliárd eur, teda najmenej v objeme päť percent výkonu ekonomiky, aby zastavilo rast zadlženosti štátu.

Bez ozdravenia verejných financií by sa dlh v nasledujúcich rokoch priblížil k úrovni 70 percent HDP, čo by bolo pre Slovensko neúnosné. Novinárom to povedal minister financií Michal Horváth.

Politické strany v kampani pred parlamentnými voľbami, ktoré budú na Slovensku na budúci týždeň, potrebu rozpočtových škrtov či zvyšovania daní skôr neohlasujú.

Niektorí politici naopak sľubujú ďalšie opatrenia, ktoré by ešte viac zaťažili hospodárenie štátu. Napríklad najpopulárnejšia strana Smer-SD uviedla, že by pristúpila len k pomalému ozdravovaniu verejných financií.

"V predvolebnom období asi nie je optimálna stratégia pre žiadnu politickú stranu, aby hovorila o šetrení. My ako vláda, ktorá nejde do volieb, si to dovoliť môžeme, "doplnil na tlačovej konferencii premiér Ódor.

Odhadovaný objem potrebných konsolidačných opatrení podľa Horvátha zabezpečí len to, aby sa štátne financie stabilizovali. „Ak chceme vytvoriť priestor, aby sme sa vedeli vysporiadať s ďalšími krízami, konsolidácia bude príbehom Slovenska ešte dlhý čas,“ povedal minister financií.

Európska komisia očakáva, že Slovensko tento rok dosiahne najvyšší schodok verejných financií v pomere k výkonom ekonomiky zo všetkých krajín EÚ. Slovensko podľa komisie má tiež najhoršiu udržateľnosť verejných financií.