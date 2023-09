Za inžiniersky úspech sa dá považovať 169 veterných turbín, ktoré pri pobreží Yorkshire vztýčila dánska firma Orsted. Každá z nich má výkon osem megawattov a dokáže dodávať energiu jednej domácnosti počas 24 hodín iba jedným otočením lopatiek dlhých 81 metrov. O desiatky kilometrov severnejšie konkurenčná firma SSE postavila jej novšie turbíny s lopatkami dlhými 107 metrov, ktoré môžu napájať domácnosť jedným otočením až dva dni. Preteky o väčšie turbíny však prinútil odborníkov k výzve na spomalenie rastu a väčšiu štandardizáciu.

Výhody a nevýhody

Rýchle tempo vývoja lopatiek turbín pomohlo znížiť náklady a ukázalo, že toto odvetvie môže byť dôležitou súčasťou dekarbonizácie energetického systému. Kritici sa však obávajú, že tieto preteky o čoraz dlhšie lopatky môžu teraz spôsobiť viac škody ako úžitku, pretože dodávateľské reťazce nestíhajú a objavujú sa otázky týkajúcej sa technických rizík a ziskovosti výrobcov veterných turbín.

Aj keď sa v odvetví vážne diskutuje o obmedzení dĺžky lopatiek, mnohí developéri stále ťažko odolávajú vábeniu vyššej účinnosti. Prvé modely v 90. rokoch minulého storočia mali výkon jeden megawatt, teraz sa ale vyvíjajú turbíny s výkonom 18 megawattov a viac, s lopatkami dlhšími ako futbalové ihrisko a stožiarmi týčiacimi sa vo výške viac ako 100 metrov nad vodnou hladinou. Získaniu väčšieho množstva elektriny z každej turbíny tiež pomohlo znížiť náklady na elektrinu z vetra za desať rokov do roku 2021 až o 60 percent, uvádza Medzinárodná agentúra pre obnoviteľnú energiu.

Rýchly vývoj ale priniesol aj množstvo problémov. Napríklad pre výrobcov plavidiel, ktoré pomáhajú inštalovať turbíny, a ďalším častiam dodávateľského reťazca. Všetci sa musia prispôsobiť obrovskému nárastu veľkosti a hmotnosti.

Komplikovaný proces sa ešte skomplikuje

„Hovoríme o gondolach (častiach turbín) vážiacich 800 až tisíc ton,“ povedal hlavný technológ firmy vyrábajúcej turbíny Vestas Anders Nielsen. „Musíme spevniť pobrežnú hrádzu, aby sme to zvládli.“

Nedávna správa konzultačnej spoločnosti Wood Mackenzie ukázala, že zhruba polovicu plavidiel používaných po celom svete pri inštalácii veterných elektrární bude potrebné vymeniť, pretože nie sú navrhnuté pre novšie modely turbín. Ich nahradenie bude stáť zhruba 13 miliárd dolárov. Majitelia plavidiel však už investovali veľké sumy do súčasných modelov, aby čoskoro zistili, že sú nedostatočné.

Rýchle tempo vývoja tiež znamená, že nové modely veterných elektrární sa používajú v praxi oveľa skôr, ako sa podarilo dôkladne preskúmať výkon súčasných modelov z dlhodobého hľadiska. To vyvoláva otázky, či sa podarí podchytiť prípadné problémy. Poisťovňa GCube zameraná na odvetvie obnoviteľnej energie vo svojej májovej správe upozornila, že zariadenia s výkonom vyšším ako osem megawattov hlásia problémy rýchlejšie, ako menšie zariadenia.

„Neviem o žiadnom inom odvetví, ktoré by sa presadzovalo takým tempom, pokiaľ ide o uvádzanie nových modelov na trh skôr, ako sú k dispozícii skutočné skúsenosti na predchádzajúcich úrovniach,“ povedal profesor Durhamskej univerzity Simon Hogg, ktorý sa venuje obnoviteľnej energii.

Pomaly ďalej zájdeš

Aj financie v odvetví sú napäté. Výrobcovia turbín v posledných piatich rokoch vykázali veľké straty, pretože sa snažia uvádzať na trh nové modely a zároveň držia ceny nízko. Developerov potom trápi vysoká inflácia a vysoké úrokové sadzby. Niektoré projekty elektrární na mori boli zastavené.

V odvetví sa tak čoraz častejšie objavujú výzvy na spomalenie vývoja nových modelov turbín. Podľa mnohých by pre rast odvetvia a splnenie náročných cieľov v oblasti čistej energie bolo teraz lepšie zamerať sa na štandardizáciu súčasných modelov. Wood Mackenzie uviedol, že dočasné obmedzenie, trvajúce najmenej desať rokov, by poskytlo dodávateľom a investorom dôveru v ich nové investície.

Množstvo hráčov v sektore však obmedzenie veľkosti nepodporuje, pretože sa obávajú, že by mohlo mať „nezamýšľané následky“. Riaditeľ projektu Norfolk Rob Anderson sa domnieva, že je potrebné sa vyhnúť zavádzaniu opatrení, ktoré by mohli prípadne potlačiť inovácie. Jeden z popredných developerov veterných fariem Iberdrola podporuje spomalenie rozvoja nových modelov, no nemyslí si, že je nutné zavádzať obmedzenia veľkosti. Verí, že v budúcnosti sa zlepšia ziskové marže a odvetvie zažije nový impulz. Podobný názor zastáva aj Nielsen z firmy Vestas, ktorý zdôrazňuje potrebu zodpovedného vývoja. Najúčinnejším prístupom je podľa neho spomalenie tempa zväčšovania turbín. „Toto odvetvie musí dospieť a každý v dodávateľskom reťazci musí zarobiť peniaze, aby mohlo pretrvať,“ povedal Nielsen.