Jednou z hlavných tém posledného roka sa stali obnoviteľné zdroje a ich dôležitosť v budúcom energetickom mixe, a to nielen Európy. Napriek tomu sa v roku 2023 ukázali mnohé problémy, ktoré brzdia ich rozvoj a do celého odvetvia obnoviteľných zdrojov a energetiky ako takej prinášajú neistotu. Tá sa dá zhrnúť do nasledovných oblastí: pretrvávajúca byrokracia, vysoká inflácia, nespoľahlivosť technológií, tvrdá konkurencia a environmentálny odboj.

Tak ako v prípade fotovoltiky, aj produkcii veterných turbín dominuje Čína. Odhliadnuc od nej, až 90 percent svetovej produkcie turbín zabezpečujú štyri západné firmy: dánsky Vestas, nemecké Siemens Gamesa a Nordex a americký GE Renewable Energy. Napriek veľkej medializácii obnoviteľných zdrojov a prudkému nárastu cien elektrickej energie nedokázali z týchto faktorov profitovať a v minulom roku dosiahli kumulovanú stratu takmer päť miliárd eur.

Jedným z hlavných faktorov bola inflácia. Medzi podpisom zmluvy o výstavbe turbín a ich dodaním a zaplatením bežne uplynú tri roky pri onshorových projektoch a až päť rokov pri offshorových projektoch. Keďže ešte pred dvomi rokmi inflácia nebola problém, zmluvy nemávali inflačné doložky a navýšené náklady, tak teraz padajú na plecia výrobcov.

Nárast cien najviac pocítili offshorové projekty v Spojených štátoch, kde sa celkové náklady vrátane komponentov a ceny práce navýšili od roku 2021 o 57 percent, vypočítal Bloomberg. To viedlo k veľkému množstvu zrušených alebo renegociovaných zmlúv.

Inflácia je významnou časťou problému, no nie jedinou. Úsilie získať konkurenčnú výhodu viedlo k produkcii čoraz väčších a efektívnejších turbín. Najväčšie čepele majú dĺžku presahujúcu 170 metrov a celková centrálna štruktúra váži niekoľko stoviek ton. Ukázalo sa, že tieto technológie nie sú dostatočne pripravené, čo pocítil najmä Siemens Gamesa. Nemecký gigant utrpel v posledných štyroch kvartáloch stratu na úrovni 4,5 miliardy eur, ktorá bola spôsobená z veľkej miery nákladmi na odstránenie technických problémov jeho najväčších turbín. Našťastie pre Siemens, jeho ostatným divíziám, ako sú plynové turbíny a elektrické siete, sa darí.