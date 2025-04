Tím vedcov tvrdí, že objavil novú farbu. Dal jej názov „olo“. Problém je v tom, že ju na vlastné oči videlo len päť ľudí na svete. Okrem toho sa nedá vnímať voľným okom, píše Euronews.

Olo je sýta modrozelená farba, no vidieť ju možno iba prostredníctvom laserovej stimulácie očnej sietnice. Vedci si v rámci výskumu nechali do očí vysielať laserové impulzy pomocou technológie Oz Vision System, ktorá ľuďom umožňuje vidieť farby aj mimo bežne viditeľného farebného spektra.

Spoluautor štúdie Ren Ng z Kalifornskej univerzity považuje výsledky výskumu za ohromujúci nový objav. „Od začiatku sme predpokladali, že pôjde o bezprecedentný farebný signál, no netušili sme, ako na to zareaguje mozog. Bolo to šokujúce,“ dodal. Podľa neho je farba olo „sýtejšia než akákoľvek farba, ktorú možno vidieť v reálnom svete“.