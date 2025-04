Spojené štáty zvažujú zrušenie sankcií voči ruskému plynovodu Nord Stream 2 a prípadne aj ďalším ruským aktívam v Európe, napísal portál Politico s odvolaním sa na zdroje oboznámené so záležitosťou. Išlo by o prudký obrat v politike USA a znamenal by veľký ústupok zo strany administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Denník pripomenul, že obmedzenia pre spoločnosti podieľajúcim sa na výstavbe plynovodu boli zavedené počas Trumpovho prvého funkčného obdobia.

Hlavným zástancom zrušenia sankcií voči Nord Strem 2 je podľa zdrojov portálu osobitný vyslanec Bieleho domu Stewe Witkoff. Medzi predstaviteľmi, ktorí myšlienku odmietajú, sú údajne minister zahraničných vecí Marco Rubio a minister vnútra Doug Burgum. Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov koncom marca uviedol, že Moskva a Washington diskutujú o otázke Nord Stream. Bude zaujímavé sledovať, či Spojené štáty využijú svoj vplyv na Európu a prinútia ju neodmietať ruský plyn, povedal v tom čase Lavrov.

Nord Stream 2, projekt v hodnote približne 11 miliárd amerických dolárov (9,64 miliardy eur), bol dokončený v roku 2021 s cieľom prepravovať plyn z Ruska po dne Baltského mora do Nemecka. K jeho sprevádzkovaniu však nedošlo, keďže vzťahy Berlína a Moskvy sa ešte pred inváziou Ruska na Ukrajinu výrazne zhoršili a navyše USA na plynovod uvalili sankcie.

V septembri 2022 výbuch poškodil jednu z dvoch vetiev plynovodu. Ďalší poškodil obidve vetvy Nord Stream 1, ktorý predtým niekoľko rokov dodával ruský plyn do Nemecka. K zodpovednosti za útoky, ktoré ruská generálna prokuratúra vyšetruje ako akt medzinárodného terorizmu, sa doteraz nikto neprihlásil.