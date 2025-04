Až do invázie na Ukrajinu v roku 2022 spočívala prosperita nemeckého priemyslu v dodávkach ruského plynu, ktoré získaval oveľa lacnejšie než ostatné európske krajiny. Prepravu cez Baltské more pritom zabezpečoval ruský gigant Gazprom prostredníctvom plynovodov Nord Stream 1 a 2.

Napriek varovaniam zo strany susedných krajín aj Bruselu sa Nemecko od ruského plynu stalo plne závislé, čo výrazne oslabilo jeho strategickú bezpečnosť. Po ruskej invázii na Ukrajinu v roku 2022 bol Berlín nútený prejsť na nové alternatívy, ktoré sú však o 30 percent drahšie. Následne došlo k odstaveniu oboch plynovodov, pričom jeden z nich sa stal terčom sabotážneho útoku. Spoločnosť Nord Stream – dcéra Gazpromu registrovaná vo Švajčiarsku – skrachovala.

Nemecká ekonomika sa z tohto šoku dodnes plne nespamätala. Nákladný plyn stále tvorí významnú časť jej energetického mixu, ktorý je do veľkej miery závislý od fosílnych palív. Keď americký prezident Donald Trump oznámil, že chce rokovať s Ruskom a priniesť na Ukrajinu mier, viacerí nemeckí priemyselníci a politici začali snívať o návrate ruského plynu, píše Le Monde.

Podľa informácií Wall Street Journal, Financial Times a Bild zvažuje americký podnikateľ Stephen Lynch kúpu Nord Streamu. Aj nemecký biznismen a bývalý výkonný predstaviteľ Gazpromu Matthias Warnig sa snaží zabezpečiť opätovné spustenie plynovodu. Podporu mu už vyjadril aj bývalý americký veľvyslanec v Nemecku Richard Grenell, ktorý ešte počas Trumpovho prvého mandátu proti Nord Streamu bojoval.

Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov na konci marca potvrdil, že Nord Stream je predmetom rokovaní. Bolo by podľa neho zaujímavé a zároveň trochu surrealistické, keby USA prinútili EÚ obnoviť dodávky ruského plynu.

„Ak by sa Nord Stream stal americkou spoločnosťou, negatívny imidž spojený s Gazpromom by sa stratil a prekliaty symbol závislosti od Ruska by zmizol,“ napísal na LinkedIne poslanec nemeckej Kresťanskodemokratickej únie Thomas Bareiß. Dosluhujúci nemecký minister hospodárstva Robert Habeck z tábora Zelených s obnovením dodávok nesúhlasí. Nezávislosť od ruského plynu je podľa neho pre spolkovú vládu z hľadiska bezpečnostnej politiky strategicky dôležitá.