Ruský prezident Vladimir Putin prijal osobitného vyslanca prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa pre Blízky východ Stevea Witkoffa, ktorý mu mal tlmočiť konkrétnu ponuku na uzavretie prímeria vo vojne s Ukrajinou. Má obsahovať uznanie ruských územných ziskov či stiahnutie sankcií, nie ale zastavenie vojenskej pomoci Kyjevu.

Americká ponuka údajne obsahuje faktické uznanie ruských územných ziskov formou odloženia rozhodnutia o ich statuse o 49 alebo 99 rokov, stiahnutie väčšiny sankcií proti Moskve a obnovenie energetickej spolupráce vrátane dovozu ropy a plynu. Návrh ale neobsahuje sľub, že NATO sa nerozšíri, ani že sa zastaví vojenská pomoc Kyjevu. Posledný bod podľa všetkého Moskva akceptuje. Ukrajina by s Ruskom mala namiesto mieru uzavrieť prímerie.

Americká administratíva označila rozhovory za prelomové s tým, že Rusi prejavili záujem o stretnutie Putina s Trumpom, ktorý je podľa Bieleho domu otvorený aj rokovaniam s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.

