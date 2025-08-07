Šéf Bieleho domu Donald Trump oznámil, že sa pravdepodobne čoskoro osobne stretne s Putinom. Plánovanú bilaterálnu schôdzku oboch štátnikov potvrdil bez spresnenia miesta aj Kremeľ s tým, že by sa mala konať v najbližších dňoch.

Denník The New York Times predtým napísal, že na dvojstranné rokovanie amerického a ruského prezidenta má podľa plánov Washingtonu nadviazať trojstranné stretnutie s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.

Líder Ukrajiny opätovne vyzval na uskutočnenie osobného stretnutia medzi ním a prezidentom Ruska Vladimirom Putinom s cieľom ukončiť vojnu na Ukrajine.

„Opakovane tvrdíme, že hľadanie skutočných riešení môže byť naozaj efektívne iba na úrovni lídrov. Treba stanoviť čas stretnutia v takomto formáte a rozsah otázok, ktoré sa budú riešiť,“ napísal Zelenskyj.

Posun v otázke usporiadania stretnutí lídrov nastal v stredu po návšteve osobitného vyslanca USA Stevea Witkoffa v Kremli, kde ho prijal vodca Putin. Trump označil ich stretnutie za veľmi produktívne s tým, že bol dosiahnutý veľký pokrok. Napriek pozitívnym výsledkom rokovania sa však podľa médií očakáva, že Spojené štáty v piatok uvalia avizované 100-percentné clá na ruských obchodných partnerov.

