Ruský prezident Vladimir Putin označil Spojené arabské emiráty za vhodné miesto na usporiadanie stretnutia so šéfom Bieleho domu Donaldom Trumpom. Nemá nič ani proti stretnutiu s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, ale podmienky na usporiadanie takejto schôdzky zatiaľ „neboli vytvorené“.

Šéf Kremľa už skôr povedal, že je pripravený stretnúť sa s ukrajinským lídrom, ale iba počas „poslednej fázy“ rozhovorov o ukončení vojny.

„Opakovane som zdôraznil, že vo všeobecnosti proti tomu nič nemám. Možné to je,“ povedal Putin. „Na stretnutie so Zelenským ale treba vytvoriť určité podmienky,“ dodal.

Ďalšie dôležité správy

AZ13 Kyjev - Ženu, ktorá plače na mieste nočného ruského raketového útoku utešuje príslušníčka záchranných služieb v Kyjeve na Ukrajine vo štvrtok 31. júla 2025. Na šesť mŕtvych stúpol počet obetí, ktoré si v noci na štvrtok vyžiadali v Kyjeve ruské raketové a dronové útoky. Medzi obeťami je aj šesťročný chlapec, informovala kyjevská vojenská správa. Desiatky ďalších ľudí utrpeli zranenia a poškodené boli mnohé budovy vrátane škôl či nemocníc. FOTO TASR/AP A woman is comforted by servicewoman
Neprehliadnite

Donald Trump a Vladimir Putin plánujú stretnutie v najbližších dňoch