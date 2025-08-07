Ruský prezident Vladimir Putin označil Spojené arabské emiráty za vhodné miesto na usporiadanie stretnutia so šéfom Bieleho domu Donaldom Trumpom. Nemá nič ani proti stretnutiu s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, ale podmienky na usporiadanie takejto schôdzky zatiaľ „neboli vytvorené“.
Šéf Kremľa už skôr povedal, že je pripravený stretnúť sa s ukrajinským lídrom, ale iba počas „poslednej fázy“ rozhovorov o ukončení vojny.
„Opakovane som zdôraznil, že vo všeobecnosti proti tomu nič nemám. Možné to je,“ povedal Putin. „Na stretnutie so Zelenským ale treba vytvoriť určité podmienky,“ dodal.