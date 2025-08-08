Spojené štáty americké po zavedení vyšších dovozných sadzieb očakávajú výrazný nárast príjmov z ciel. Celkové mesačné zisky by mohli dosiahnuť 50 miliárd dolárov oproti júlovým 30 miliardám, uviedol minister obchodu Howard Lutnick.
Vyššie clá amerického prezidenta Donalda Trumpa vstúpili do platnosti vo štvrtok 7. augusta, pričom efektívna colná sadzba stúpla najvyššie za sto rokov. Rôzne krajiny čelia americkým tarifám v rozmedzí od desať do 50 percent.
Šéf Bieleho domu takisto plánuje uvaliť stopercentné clo na dovážané polovodiče, ak sa výrobcovia nezaviažu k výrobe v USA, a hovorí aj o 250-percentných tarifách na farmaceutické výrobky.