Vyššie clá, ktoré americký prezident Donald Trump uvalil na dovoz z členských štátov Európskej únie a desiatky ďalších krajín, nadobudli účinnosť.
Podľa amerických úradov sa nové sadzby začali uplatňovať od polnoci miestneho času vo Washingtone. Európska komisia však očakáva, že 15-percentné clo na väčšinu výrobkov z EÚ začne platiť až v piatok.
Nové tarify sa týkajú dovozu z približne 70 krajín vrátane všetkých 27 členských štátov EÚ. Brusel už prisľúbil výrazné investície do americkej ekonomiky ako gesto ústretovosti v obchodných vzťahoch. Presné podmienky a načasovanie investícií sú však zatiaľ predmetom rokovaní.
Iný harmonogram dostali aj Čína a Mexiko. V ich prípade pokračujú samostatné obchodné rokovania.
Trump medzitým pohrozil, alebo už nariadil dodatočné clá i voči krajinám, ktoré udržiavajú obchodné vzťahy s Ruskom. Podľa neho totiž takéto styky nepriamo podporujú vojnu, ktorú Moskva rozpútala proti Ukrajine.