Spojené štáty zavedú clo vo výške približne 100 percent na dovoz polovodičov, vyhlásil prezident Donald Trump, ktorý zároveň ponúkol výnimky. Spoločnostiam, ktoré sa zaviazali budovať výrobné kapacity v USA, „sa nebude účtovať žiadny poplatok,“ povedal. Zároveň varoval, že „ak z nejakého dôvodu poviete, že staviate a nepostavíte, tak sa vrátime späť a spočítame to, nahromadí sa to a neskôr vám to naúčtujeme a budete musieť zaplatiť, to je zaručené.“
Oznam predniesol súbežne s oznámením, že spoločnosť Apple investuje ďalších 100 miliárd USD (86,18 miliardy eur) na domácom trhu.
Vyjadrenia vyvolali vlnu reakcií zo strany dotknutých krajín a lobistov. Najvyšší obchodný vyslanec Južnej Kórey uviedol, že hlavní výrobcovia čipov Samsung Electronics a SK Hynix nebudú podliehať 100-percentným clám a Južná Kórea bude mať v rámci obchodnej dohody medzi Washingtonom a Soulom najvýhodnejšie tarify na polovodiče.
Na druhej strane, prezident filipínskeho polovodičového priemyslu Dan Lachica povedal, že Trumpov plán by bol pre jeho krajinu „zničujúci“. V Malajzii minister obchodu Tengku Zafrul Aziz varoval parlament, že krajina „riskuje stratu významného trhu v Spojených štátoch, ak sa jej produkty stanú menej konkurencieschopnými v dôsledku zavedenia týchto poplatkov“.
Medzi tými, u ktorých sa očakáva, že nebudú čeliť zvýšeným clám, je taiwanský zmluvný výrobca čipov TSMC, ktorý má továrne v Spojených štátoch. Nvidia, ktorá vyrába špičkové grafické procesory s umelou inteligenciou, tiež plánuje v nasledujúcich štyroch rokoch investovať stovky miliárd dolárov do výroby čipov a elektroniky v USA.
„Najviac z toho budú profitovať veľké spoločnosti s bohatou hotovosťou, ktoré si môžu dovoliť stavať v Amerike. Ide o prežitie najväčších,“ povedal hlavný ekonóm investičnej poradenskej firmy Annex Wealth Management Brian Jacobsen.
Americký Kongres v roku 2022 vytvoril program dotácií na výrobu a výskum polovodičov v hodnote 52,7 miliardy amerických dolárov. Predchádzajúca administratíva exprezidenta Joea Bidena minulý rok presvedčila všetkých päť popredných firiem zaoberajúcich sa polovodičmi, aby v rámci neho umiestnili továrne na čipy v USA.
Čipy vyrobené čínskymi spoločnosťami SMIC alebo Huawei pravdepodobne nebudú oslobodené od ciel, ale čipy od týchto spoločností boli väčšinou zabudované do zariadení montovaných v Číne.
Európska únia súhlasila s plošnou colnou sadzbou vo výške 15 percent na prevažnú väčšinu exportu do USA vrátane čipov a liekov. Japonsko uviedlo, že USA súhlasili s tým, že mu neposkytnú horšiu colnú sadzbu na čipy ako iným krajinám.