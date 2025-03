Spoločnosti sa predbiehajú v tom, ktorej sa podarí čo najlepšie integrovať AI četboty do svojich aplikácií a služieb. Výnimkou nie sú ani tie pre deti a tínedžerov. Experti ešte ale s presnosťou nedokážu povedať, ako mladí ľudia s AI technológiami interagujú či aké následky môže mať ich pravidelné používanie na psychiku a schopnosť socializovať sa. Niektorí rodičia tak bijú na poplach, pričom poukazujú najmä na skutočnosť, že deti nemusia vedieť rozlíšiť, čo je skutočné a čo nie.

Veľké jazykové modely (LLM), akým je ChatGPT, sú ešte stále relatívnou novinkou. Vedci preto ešte nemajú dostatok dôkazov, aby mohli povedať, ako používanie AI četbotov ovplyvňuje deti a mládež. Okrem obmedzovania sexuálneho či násilného obsahu neexistujú žiadne univerzálne pravidlá pre navrhovanie četbotov pre deti. Dane Witbeck zo spoločnosti Pinwheel si myslí, že ich vkladanie do aplikácií pre deti a tínedžerov je zlý nápad. „Keď im dáme do rúk technológiu, ktorá pre ne nie je navrhnutá, ale je určená pre dospelých, môže to napáchať skutočné škody a mať vážne negatívne dôsledky. Už sme toho boli svedkami,“ dodal pre Business Insider.

Výskumník z Cambridgeskej univerzity publikoval v roku 2024 štúdiu, v ktorej vyzval, aby boli LLM určené pre deti navrhované bezpečným spôsobom. Upozornil pritom najmä na takzvanú. „empatickú medzeru“ AI technológií, ktorú deti často nevnímajú. Odborná asistentka na Harvardovej univerzite Jing Sü, varovala, že hoci už existuje výskum o tom, ako deti používajú technológie typu Siri a Alexa, zložitejšia povaha nových LLM ešte nebola v tejto súvislosti úplne preskúmaná.

Existujú podľa nej štúdie, ktoré analyzovali spojenie medzi ChatGPT/LLM a krátkodobými výsledkami, ako je učenie sa konkrétneho konceptu alebo zručnosti pomocou AI. O dlhodobých emocionálnych dôsledkoch ešte neexistuje dostatok údajov, keďže ich zhromažďovanie si vyžaduje viac času.

Generálny riaditeľ spoločnosti Dante, ktorá okrem iného vyvíja aj vzdelávacie AI četboty, tvrdí, že obavy rodičov sú opodstatnené. Najväčším problémom je podľa neho nadmerné zdieľanie informácií. „Deti povedia umelej inteligencii veci, ktoré by nepovedali ani rodičom, učiteľom či kamarátom. AI ich ale v tomto smere nedokáže usmerniť. Vie len reagovať,“ dodal.