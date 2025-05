Medzinárodný menový fond (MMF) dosiahol s Ukrajinou dohodu, ktorá jej uvoľňuje finančné prostriedky vo výške približne 500 miliónov amerických dolárov na podporu makroekonomickej stability. Fond oznámil rozhodnutie po ukončení revízie štvorročného programu finančnej pomoci v celkovom objeme 15,5 miliardy dolárov.

Ukrajina splnila všetky ciele a kritériá výkonnosti do konca marca, konštatoval MMF s tým, že výkonnej rade odporučil schváliť vyplatenie prostriedkov. V prípade schválenia by mal Kyjev okamžite k dispozícii približne pol miliardy dolárov. Z úverového programu by tak získal celkovo takmer 10,7 miliardy dolárov.

„Ekonomika zostáva odolná napriek problémom vyplývajúcim z viac ako troch rokov vojny,“ uviedol vo vyhlásení šéf misie MMF Gavin Gray.