Útoky amerického prezidenta Donalda Trumpa na tamojšiu centrálnu banku (Fed) môžu mať výrazný globálny vplyv na finančné trhy, varoval člen Rady guvernérov Európskej centrálnej banky Olli Rehn.
Fed je najdôležitejšou menovou autoritou na svete. Kroky a vyhlásenia šéfa Bieleho domu ale v poslednom čase vzbudili obavy o nezávislosť inštitúcie. Trump opakovane požadoval od šéfa Fedu Jeroma Powella výrazné uvoľnenie menovej politiky, nevyberavo ho kritizoval a vyhrážal sa mu prepustením. Na začiatku týždňa prepustil členku Rady guvernérov Lisu Cookovú.
Nezávislosť Fedu bola podľa Rehna od začiatku 80. rokov minulého storočia nedotknuteľným princípom, čo ale v súčasnosti prestáva platiť.
Globálna hegemónia dolára ako rezervnej meny je napriek tomu naďalej odolná a jej rýchle oslabenie nepravdepodobné. „Ak by sa ale inštitucionálne základy dolára – princípy právneho štátu, demokracia a občianske slobody – zrútili, mohli by sme sa ocitnúť v inej situácii,“ uviedol Rehn.