Útoky amerického prezidenta Donalda Trumpa na tamojšiu centrálnu banku (Fed) môžu mať výrazný globálny vplyv na finančné trhy, varoval člen Rady guvernérov Európskej centrálnej banky Olli Rehn.

Fed je najdôležitejšou menovou autoritou na svete. Kroky a vyhlásenia šéfa Bieleho domu ale v poslednom čase vzbudili obavy o nezávislosť inštitúcie. Trump opakovane požadoval od šéfa Fedu Jeroma Powella výrazné uvoľnenie menovej politiky, nevyberavo ho kritizoval a vyhrážal sa mu prepustením. Na začiatku týždňa prepustil členku Rady guvernérov Lisu Cookovú.

Nezávislosť Fedu bola podľa Rehna od začiatku 80. rokov minulého storočia nedotknuteľným princípom, čo ale v súčasnosti prestáva platiť.

Globálna hegemónia dolára ako rezervnej meny je napriek tomu naďalej odolná a jej rýchle oslabenie nepravdepodobné. „Ak by sa ale inštitucionálne základy dolára – princípy právneho štátu, demokracia a občianske slobody – zrútili, mohli by sme sa ocitnúť v inej situácii,“ uviedol Rehn.

Ďalšie dôležité správy

AZ7 archív Washington - Na archívnej snímke z 25. júna 2025 členka Rady guvernérov Federálneho rezervného systému Lisa Cooková (vpravo) hovorí s prezidentom americkej centrálnej banky Jeromeom Powellom pred otvoreným zasadnutím Rady guvernérov Federálneho rezervného systému vo Washingtone. Cena zlata zaznamenala vo štvrtok 21. augusta 2025 pokles, rozsah poklesu bol však iba mierny. Investori vyčkávajú najmä na vystúpenie prezidenta americkej centrálnej banky Fed Jeroma Powella na začínajúcom sa
Neprehliadnite

Donald Trump si „vybavuje účty“ s Fedom, odvolal členku Rady guvernérov