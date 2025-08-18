Donald Trump počas posledných mesiacov rozhodne nešetril vedenie americkej centrálnej banky (Fed) a opakovane ho kritizoval a spochybňoval jeho schopnosť plniť mandát. Príčinou hnevu prezidenta je udržiavanie úrokových sadzieb v USA na vysokej úrovni.
Fed v roku 2024 znížil úroky o jeden percentuálny bod – z pásma 5,25 až 5,5 percenta do pásma 4,25 až 4,5 percenta. Posledné zníženie nastalo v decembri 2024. Pôvodne malo znižovanie sadzieb pokračovať aj v roku 2025, no z dôvodu solídneho výkonu ekonomiky a obáv z opätovného rastu inflácie v dôsledku zavedenia importných ciel bolo pozastavené.
Americký prezident je presvedčený, že konanie centrálnej banky škodí domácej ekonomike a že úrokové sadzby mali byť už dávno nižšie. Robí všetko pre to, aby nižšie úrokové sadzby aj presadil.
„Jerome ‚spomalený‘ Powell je tvrdohlavý hlupák a musí okamžite znížiť sadzby. Ak to odmieta, Rada guvernérov musí prevziať kontrolu a urobiť to, čo každý vie, že musí byť urobené,“ uviedol D. Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social.
Jerome Powell neriadi Fed
