Úlohou budúceho šéfa americkej centrálnej banky (Fed) bude preskúmať fungovanie celej inštitúcie, vyhlásil minister financií Scott Bessent, podľa ktorého sa Federálny rezervný systém v súčasnosti zaoberá toľkými vecami nad rámec menovej politiky, že je ohrozená jeho nezávislosť.
Nový šéf Fedu „musí mať dôveru trhov a byť schopný analyzovať komplexné ekonomické dáta. Takisto musí byť veľmi zameraný na budúcnosť namiesto toho, aby sa spoliehal na historické údaje,“ povedal Bessent. V odpovedi na otázku o výzvach prezidenta Donalda Trumpa na zníženie úrokových sadzieb minister uviedol, že názor šéfa Bieleho domu je verejne známy, v konečnom dôsledku ale platí, že Fed je nezávislý.
Bessent sa vyjadril aj k problematike výmenných kurzov. Administratíva vo Washingtone definuje silný dolár nie ako cenu na obrazovke, ktorú určujú trhy, ale ako jeho silu voči iným menám. „Politika silného dolára udržuje dolár ako rezervnú menu. Ak budeme robiť dobrú ekonomickú politiku, potom bude dolár prirodzene silný,“ uzavrel šéf rezortu financií.