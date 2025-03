Americký prezident Donald Trump nariadil znížiť na zákonné minimum federálny úrad, ktorý okrem iného financuje činnosť Rádia Slobodná Európa/Rádia Sloboda (RFE/RL) so sídlom v Prahe a Hlas Európy. Oznámil to Biely dom. Zatiaľ nie je jasné, aký to bude mať vplyv na činnosť týchto médií. Podľa agentúry Reuters však niektorí zamestnanci Hlasu Ameriky už dostali oznámenia, aby prestali chodiť do práce.

Vo svojom piatkovom rozhodnutí Trump nariadil niekoľkým agentúram vrátane Agentúry Spojených štátov pre globálne médiá (USAGM), ktorá financuje uvedené stanice, aby obmedzili svoju činnosť „v maximálnom rozsahu, ktorý umožňuje platný zákon“. V dokumente sa uvádza, že agentúry majú obmedziť svoju činnosť len v rozsahu, ktorý vyžaduje zákon. Obmedzenie sa odôvodňuje redukciou federálneho byrokratického aparátu.

Miliardár Elon Musk, darca Trumpovej prezidentskej kampane a poradca prezidenta, vyzval na zrušenie Hlasu Ameriky a pražského Rádia Slobodná Európa/Rádia Sloboda (RFE/RL). Podľa jeho názoru sú tieto médiá „šialene ľavicové“. Trump sa v minulosti dostal do konfliktu s vedením stanice Hlas Ameriky. Po nástupe do funkcie vymenoval do čela stanice bývalú moderátorku Kari Lakeovú, ktorá mu je sympatická.

Lakeová tiež tento týždeň oznámila, že USAGM ukončuje zmluvy s tromi hlavnými medzinárodnými agentúrami – AP, Reuters a AFP – ktoré podľa nej predstavujú nákladné výdavky, ktoré nie sú potrebné. Lakeová je presvedčená, že stanica by mala produkovať vlastné spravodajstvo, keď „má rozpočet takmer jednu miliardu dolárov“. Je bežnou praxou, že aj veľké médiá využívajú služby spravodajských agentúr, pretože im to uľahčuje prácu. Úsporu odhadla na 53 miliónov dolárov.

Dopad nariadenia na médiá financované americkou vládou je zatiaľ nejasný. Podľa agentúry Reuters dnes niekoľko zamestnancov stanice Hlas Ameriky dostalo príkaz, aby až do odvolania nechodili do práce. Zatiaľ však budú dostávať plnú mzdu a benefity.