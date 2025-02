Reportéri tlačovej agentúry The Associated Press (AP) nebudú mať prístup do Oválnej pracovne ani do vládneho špeciálu Air Force One, oznámil v piatok (14. 2.) Biely dom. Poprednú spravodajskú organizáciu tým trestá za používanie názvu Mexický záliv. Americký prezident Donald Trump vodnú plochu južne od Spojených štátov vyhlásil za Americký záliv a jeho tím označuje nerešpektovanie jeho preferencie ako šírenie dezinformácií. Tento týždeň najmenej trikrát nepustil zástupcov AP na podujatie v Bielom dome.

Tlačová agentúra po Trumpovom dekréte o zmene zemepisného označenia v USA oznámila, že s ohľadom na svoje globálne publikum bude ďalej používať výraz Mexický záliv a zároveň uvádzať, že prezident americké názvosloví zmenil. Keď kvôli tomu v utorok Biely dom nevpustil reportéra či reportérku na Trumpovo vystúpenie v Oválnej pracovni a následne aj na ďalšiu akciu, šéfredaktorka Júlie Paceová postup označila za porušenie slobody slova ukotvené v americkej ústave. Neskôr sa obrátila s listom na personálnu šéfku Bieleho domu Susie Wilesovú.

Počas týždňa nebolo jasné, či bude obmedzenie pre AP trvalé, Trumpov poradca Taylor Budowich však v dnešnom vyhlásení naznačil, že áno. Uviedol, že AP má „právo na nezodpovedné a falošné spravodajstvo", avšak ústava jej nezaručuje prístup do „obmedzených priestorov, ako sú Oválna pracovňa a Air Force One".

Budowich dodal, že o prístup do týchto miest sa teraz budú môcť uchádzať „tisíce reportérov", ktorí doteraz túto možnosť nemali. „Novinárom a fotografom Associated Press zostanú ich akreditácie do komplexu Bieleho domu," uviedol.