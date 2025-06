Slovensko a Maďarsko sa môžu ocitnúť v konflikte so zvyškom Európskej únie, ak budú pokračovať v súčasnom kurze. V súvislosti s možnosťou ich vetovania sankcií voči Rusku na to v televízii upozornil nemecký kancelár Friedrich Merz. Potom kritizoval Maďarsko za niektoré kroky vo vnútornej politike, ale obom krajinám adresoval hrozbu, že môžu čeliť možnosti odobratia európskych prostriedkov.

Postoj k vyjadreniam šéfa vlády najsilnejšej európskej ekonomiky TREND zisťoval u vybraných predstaviteľov slovenského biznisu a ekonomického diania. V elektronickom hlasovaní medzi 30. májom a 3. júnom 2025 sa vyjadrilo dovedna 41 respondentov, ktorých odpovede z väčšej časti publikujeme.

Úplne obmedziť vzťahy s Moskvou. V Európe strácame dôveryhodnosť

Ivan Paule, partner, TPA Audit

V mierových časoch je OK komunikovať aj s krajinami kde máme zásadné rozdiely v pohľade na správu vecí verejných. Vo vojnových časoch si často treba vybrať a následky zlého výberu môžu byť dlhodobo nepriaznivé. Lebo dôvera sa ľahko stráca ale veľmi, veľmi ťažko získava späť. A táto dôvera nie je primárne o vrcholových politikoch. Je primárne o nás, bežných ľuďoch, našich názoroch a hlavne o rozhodnutiach, ktoré robíme pri voľbách.

Tomáš Osuský, generálny riaditeľ, Hollen

Deväťdesiat percent zahraničných investícií ide zo západu. Nechápem, prečo sa táto vláda tlači na východ.

Oto Kravec, výkonný riaditeľ, Citadela & Trumpeter

Vláda by mala prestať hrať obeť a začať komunikovať ako partner. Eurofondy nie sú nárokovateľné, sú podmienené dôverou – a tú si treba udržať, nie skúšať jej limity.

Igor Hornák, CEO, Factory 4 Solutions

Prečo by mal nemecký daňový poplatník platiť rozvoj krajiny?

Michal Ukropec, CEO, Twinzo

O peniaze ide až na prvom mieste a toho si je pán premiér určite dobre vedomý. A je len dobre, že sa nám EÚ vyhráža, pretože peniaze sú najlepšia cesta ako politika priviesť k rozumu...

Martin Sukupčák, konateľ, BCI-S&T

Mala by hlavne prestať kradnúť, dodržiavať pravidlá a zákony EÚ, odvolať všetkých nekompetentných ministrov a úradníkov, dodržiavať Ústavu SR a dôsledne vyšetriť a potrestať tých čo zneužívali peniaze EÚ.

Marián Ráno, riaditeľ, Solidita

Vyhlásiť predčasné voľby. Už tej hanby bolo dosť.

Rovnakú odpoveď na anketovú otázku zvolili aj:

Miroslav Kunsch, generálny riaditeľ, Ipesoft

Miloš Vašek, generálny riaditeľ, Dexis Slovakia

Sčasti ju akceptovať. Je potrebné viac vyvážiť zahraničnú politiku



Peter Kiss, CEO Metrans /Danubia/

Stratili sme sa. Tak Únia, ako i Slovensko. Zabudlo sa na to, čo Únia znamená a má znamenať. Ekonomika a ľudia sú unavení z politiky, ktorá je založená na negativizme, z toho, že sa stratila spolupatričnosť. Každý si to ťahá svojim smerom. Namiesto toho, aby sme si sadli a neodišli od stola, kým sa zasa nevrátime k tomu, že ako jedna Európa budeme mať jednu stratégiu. Stratégiu pre dobrú Európu, tak ako sme to vedeli ešte pred pár rokmi – a vtedy to bolo dobré aj pre Slovensko. Nesmieme zabúdať.

Lukáš Kmenta, country manažér, HBS

Jednota a konzistencia európskych krajín pri presadzovaní zahraničnej politiky by mala reflektovať súčasnú situáciu, tak, aby ciele boli dosiahnuteľné.

Adriana Škriniarová, spoluzakladateľka, Agapé Senior Park

Nemecko je bezpochyby náš najvýznamnejší ekonomický partner spomedzi všetkých krajín sveta. Aj keď vyjadrenie kancelára Merza nebolo z hľadiska karhania malej krajiny úplne korektné, Slovensko by skutočne nemalo zabúdať na západnú stranu našej zahraničnej politiky. To vo svojom prejave o stave republiky zdôraznil aj prezident. Strata eurofondov by znamenala veľké ekonomické problémy, ktoré si nemôžeme dovoliť.

Juraj Sinay, profesor, Technická univerzita Košice

Bez diskusií vrcholových predstaviteľov štátov EÚ medzi sebou sa nenájde rozumné riešenie.

Rastislav Dravecký, riaditeľ, DSI Data

Je správne mať vlastný názor. Je však potrebné ho vedieť prezentovať a prinášať konštruktívne návrhy a riešenia.

Peter Markovič, dekan, Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity

Nad budúcnosťou treba premýšľať. Kroky, ktoré urobíme v súčasnosti, môžu od základov zmeniť našu budúcnosť.

Rovnakú odpoveď na anketovú otázku zvolili aj:

Jaroslav Šedivý, generálny riaditeľ, Danfoss Power Solutions

Drahoslava Kovárová, konateľka, VerbaLex

Ondrej Laciak, riadiaci partner, Laciak & Co.

Branislav Rentka, CEO, m:zone

Andreas Kreutz, konateľ, Tailor Made

Ignorovať ju. Máme právo robiť vlastnú zahraničnú politiku

Túto odpoveď na anketovú otázku zvolili:

Ján Sabol, člen Generálnej rady, Združenie podnikateľov Slovenska

Ján Majerský, výkonný riaditeľ, Proma

Anton Šnegoň, konateľ, Battal

Iné/Nevyjadrujem sa

Jan Rollo, CEO a predseda predstavenstva, Prima banka Slovensko

Je smutné, že si zatiaľ slabý nemecký kancelár potrebuje posilňovať sebavedomie útokom na menšie krajiny, ale je fakt, že Slovensko do významnej miery žije práve z peňazí nemeckých daňových poplatníkov. Vláda by sa určite mala proti vyhrážaniu ohradiť, ale najmä by mala zásadným spôsobom zefektívniť verejnú správu a zlepšiť hospodárenie štátu, aby sme na zahraničných dotáciách neboli závislí. Reálna suverenita začína práve tam...

Martin Kultan, generálny riaditeľ, Dôvera zdravotná poisťovňa

Eurofondy považujem za zlú formu podpory. Krivia systém, vytvárajú podhubie na rozkrádanie, míňajú sa neefektívne. Ich zastavenie by preto nemuselo byť trestom, ale skôr očistou.

Tomáš Jančo, generálny riaditeľ, Pantheon Technologies

Členstvo v EU má svoje pravidlá. Náš štát dlhodobo profituje z eurofondov, ktoré dostávame. A je ich viac ako náš príspevok. A dovolím si povedať, že nielen štát, ale aj určité množstvo jednotlivcov – žiadateľov, ale i konzultantov, či vybavovačov. Nazývajte ich ako chcete. Je preto namieste a plne legitímne, že ak sa peniaze niekde rozkrádajú, tak ich tam nepošlete.

Mikuláš Gazda, predseda predstavenstva, Agendy

Nič výnimočného nie je potrebné robiť. Len začať sa správať normálne ako sa v civilizovanej spoločnosti patrí. Tak ako sa správajú čelní predstavitelia porovnateľných krajín, napríklad Dánska, Fínska, Slovinska, Chorvátska..., ktoré tieto problémy nemajú. Lebo platia slová klasika: „Kto nevie, kde je sever, zamieri na východ.“

Tomáš Lysina, partner, L/R/P advokáti

Vláda by mala reagovať strategicky, a to zintenzívnením diplomatického dialógu s Nemeckom a urýchlením implementácie reforiem z Plánu obnovy. Týmto spôsobom je možné ochrániť eurofondy, posilniť investičné prostredie a potvrdiť svoju dôveryhodnosť v rámci únie.

Erik Maxin, zakladateľ, Maxin´s Group

Slovenská vláda by mala Merzovo vyjadrenie vnímať ako politický signál, nie oficiálnu hrozbu. Reakcia by mala byť rozvážna, diplomatická a faktická. Zároveň by si mala vláda uvedomiť, že imidž krajiny v EÚ ovplyvňuje aj reálny prístup k eurofondom, a preto musí dbať na zachovanie demokratických štandardov a dôveryhodnosti.

Juraj Heger, riaditeľ, Vydavateľstvo Slovart

Vláda by mala bez prieťahov začať komunikovať s predstaviteľmi čelných krajín EU, aby bolo jasné, či ide len o názor nemeckého kancelára alebo názor viacerých rozhodujúcich krajín. Aby v našom zahranično-politickom úsilí boli zastúpené aj sever a západ.

Dušan Ďurík, advokát, Škubla & Partneri

Obávam sa, že sa dnešné elity EÚ odkláňajú od pôvodných cieľov zakladateľov a, žiaľ, asi aj od demokracie; hoci o nej horlivo rozprávajú. Dnešná slovenská vláda má určite veľmi ďaleko od ideálnej vlády, ale v niečom má jej predseda pri kritike elít EÚ pravdu. Demokratická spoločnosť sa vyznačuje tým, že sa v nej vyjadrujú rôzne názory a ich autori nie sú za to trestaní. Základom demokracie je slobodná diskusia a akceptácia rôznosti názorov. V demokracii sa rozhodnutia rodia ťažšie ako v diktatúre, ale sú lepšie ako tie diktátorské. EÚ sa postupne mení na niečo podobné, ako bol Sovietsky zväz, a ten mal od demokracie ďaleko.

Robert Spišák, predseda predstavenstva, AZC

Naša diplomatická služba by mala nemeckej vláde vysvetliť, že „premeškali príležitosť mlčať“. A dotyčnému pánovi treba asi poslať aj komentované znenie Lisabonskej zmluvy. Hádam ho pochopí…

Marek Polic, garant projektov, Kros

Nehrať sa na niečo, čo nie sme. Karty sú rozdané, čo my chceme sami dosiahnuť. Sme malí, výkonnosť ekonomiky je smiešna. Verejné financie katastrofa. My nemáme šancu bez EÚ.

Martin Kostič, riaditeľ, Emark

...s pokorou a úctou.

Martin Melišek, CFO, Softec

Slovenská zahraničná politika je nedôveryhodná, poklonkovanie Rusku je hanebné a opäť sa po dlhej dobe v zahraničí hanbím priznať, že som zo Slovenska. Na druhej strane sa spôsob, akým v tejto veci vystupuje nemecký kancelár, nedá akceptovať, čo naši vládni politici využijú na ospravedlňovanie svojich krokov, ale neverím, že to prinesie zmenu.

Miloš Gloznek, projektový manažér, ŽSR

Postavenie otázky, aj ponuka odpovedí na ňu nie je z môjho pohľadu relevantná, ale je až tendenčne zavádzajúca. Absentuje tam odpoveď napríklad: vláda SR by mala s plnou vážnosťou plniť závery a zásady vyplývajúce z partnerstiev a členstiev SR v štruktúrach EÚ a NATO a nespochybňovať/nedávať zámienku na to, aby tieto dohody mohli byť ostatnými členmi spochybňované. A pri poukázaní na naše nedostatky ich označovať za „trestné výpravy“ a podobné nezmysly...

Rovnakú odpoveď na anketovú otázku zvolili aj:

Stanislav Kučírek, predseda, Slovensko-poľská obchodná komora

Ján Ondruš, CEO, G. Lehnert

Daniel Gašpar, Managing Partner, Crowdberry

* * *

Čo povedal Friedrich Merz o Slovensku a Maďarsku

Na doplnenie uvádzame plné znenie správy TASR z 26. mája o mediálnych vyjadreniach nemeckého kancelára.

Merz pohrozil, že Slovensku pri súčasnom kurze navrhne odobrať eurofondy

Nemecko zváži možnosť, že navrhne v Bruseli odobrať Slovensku finančné prostriedky EÚ, ak sa bude ďalej odkláňať od spoločného smerovania Únie, vyhlásil v pondelok spolkový kancelár Friedrich Merz. V tejto súvislosti pohrozil aj Maďarsku, ktoré má vyplácanie časti eurofondov už niekoľko rokov pozastavené, a to pre podozrenia z rozsiahlej korupcie či porušovania Charty základných práv EÚ. TASR o tom informuje podľa správ agentúry Bloomberg a televízie n-tv.

„Ak budeme pokračovať v tomto kurze, nevyhneme sa konfliktu s Maďarskom a Slovenskom. Nemôžeme dovoliť, aby rozhodnutia celej EÚ záviseli od nejakej malej menšiny. A určite by mohlo dôjsť k jasnejším slovám a možno aj tvrdším konfliktom,“ je presvedčený Merz. Podľa n-tv poukazoval na to, že obe krajiny disponujú právom veta, ktoré im umožňuje blokovať alebo prinajmenšom oslabovať pripravované sankcie Únie voči Rusku.

Členskej krajine EÚ, ktorá porušuje pravidlá napríklad v oblasti právneho štátu, môže hroziť právne konanie zo strany Bruselu. Eurokomisia v sobotu vyzvala Maďarsko, aby stiahlo svoj návrh zákona o transparentnosti, ktorý je podľa kritikov namierený proti mimovládnym organizáciám financovaným aj zo zahraničia. Kritici ho tiež prirovnali k pokusom ruského prezidenta Vladimira Putina potlačiť svojich oponentov.

Okrem právneho konania „je tu ešte vždy možnosť odobratia európskych prostriedkov“ dotknutým štátom, reagoval Merz na otázku k Slovensku a Maďarsku počas diskusného fóra, ktoré zorganizovala verejnoprávna televízia WDR. „Ak bude treba, budeme to riešiť,“ dodal kancelár.

Slovensko vyvoláva čoraz väčšie obavy aj v Bruseli, píše Bloomberg s tým, že vláda premiéra Roberta Fica si osvojila konfrontačnú rétoriku voči EÚ a viac sa priklonila k maďarskému premiérovi Viktorovi Orbánovi. Obe krajiny sú zároveň obviňované z udržiavania úzkych vzťahov s Ruskom v čase, keď vedie vojnu proti Ukrajine. Bloomberg pripomenul napríklad nedávnu cestu slovenského premiéra do Ruska, kde sa stretol s Putinom.

Nemecko je kľúčovým obchodným partnerom Slovenska aj Maďarska, pričom obe tieto krajiny sú orientované na export. K vývozu oboch štátov výrazne prispieva napríklad nemecká automobilka Volkswagen. Maďarský minister hospodárstva Marton Nagy v pondelok povedal, že Budapešť by mala prehodnotiť svoju prílišnú závislosť od obchodu s Berlínom.