Ľudia potrebujú cítiť spolupatričnosť. Vedieť, že ich problémy, strachy či rany sú univerzálne. Že ich nezažívajú len oni, ale aj iní ľudia. Že sú pre niekoho dôležití – pre konkrétnu osobu, rodinu alebo komunitu. Pri nich sa nemusia báť opustenia, odmietnutia, kritiky či zrady.

„Všetci potrebujeme cítiť, že sme videní, počutí a cenení, aby sme mohli prosperovať ako ľudské bytosti,“ píše americká klinická psychologička ukrajinského pôvodu Janina Scarlet. Ako dodáva, nedostatok emocionálneho bezpečia môže spôsobiť prudké nabudenie nervového systému aj vtedy, keď je človek fyzicky v bezpečí.

Mnoho ľudí uniká pred nepríjemnými pocitmi vrátane pocitu osamelosti či nízkeho sebavedomia činorodosťou. Hovoria si, že ak sú užitoční, nie sú bezcenní. A kým nie sú bezcenní, druhí ich neodvrhnú, píše J. Scarlet vo svojej knihe Nevidení, nepočutí, necenení.

Ich opak, teda byť videný, počutý a cenený, sú základné ľudské potreby. K ich narušeniu dochádza často v detstve, tieto pocity si však mnohí ľudia prenesú aj do dospelosti a na ich základe vstupujú do vzťahov, v ktorých sú prehliadaní. Je to opakujúci sa vzorec.

TREND prináša niekoľko zaujímavých techník z kapitoly, ktorá hovorí o tom, ako si môže človek vytvoriť spojenie so sebou samým.

Vlastné potreby