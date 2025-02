Väčšinový konsenzus verejnej mienky v otázke potreby boja proti globálnemu otepľovaniu sa zoslabuje. Najaktívnejšia pri prijímaní opatrení na jeho spomalenie je Európska únia s jej programom Green Deal. Čoraz viac politických lídrov však spochybňuje účinnosť tohto programu a chcelo by ho obmedziť alebo zrušiť – a to aj vrátane niektorých, ktorí ho pôvodne podporovali.

Politická polarizácia v krajinách Európy aj severnej Ameriky priniesla rozkol aj v podpore zelených politík. V tomto kontexte sú osobitne zaujímavé hlasy z prostredia podnikania a ekonomických inštitúcií. Priestor im ponúka aj anketa TREND Barometer. K otázke uvedenej v titulku zaujalo postoj v elektronickom hlasovaní na prelome januára a februára 2025 dovedna 44 osobností slovenskej ekonomiky, biznisu a inštitúcií. Ich odpovede a komentáre publikujeme.

Proaktívne. Ukázať svetu, že sa dá robiť ešte viac

Oliver Moravčík, rektor, Slovenská technická univerzita

Pre zvýšenie potláčania globálneho otepľovania je nevyhnutné viesť rozhovory s najväčšími prispievateľmi k otepľovaniu – USA, Čínou, Ruskom. Bez nich náš európsky príspevok k zastaveniu oteplenia zostane len a len marginálny.

Lukáš Kmenta, country manažér, HBS

Európa je v tomto smere výrazne vpredu. Súhlasím s nastaveným trendom, ale už menej s vykonávacou formou. Je evidentné, že počiatočné ambície boli trochu prehnané a niektoré opatrenia unáhlené, v dôsledku čoho Európa stráca ekonomicky. Zmeny sa pozitívne prejavia až v dlhšom časovom horizonte. Prioritou by mala byť diplomacia a pripojenie ďalších regiónov ku klimatickým dohodám.

Karol Ponesz, country manager, Mattoni 1873

EÚ by sa mala podporovať okrem iného také inovácie, ktoré budú mať vplyv nielen na životné prostredie, ale i na vyššiu konkurencieschopnosť. Môže to vyznieť ako dve protichodné požiadavky, ale som presvedčený, že je to nielen možné, ale i nevyhnutné.

Marek Polic, garant projektov, Kros

Určite byť proaktívny a robiť maximum pre to, aby sa pridali aj všetci ostatní. Ak sa na 100 percent nepridajú všetci, tak výsledky budú o to horšie a čaká nás veľmi ťažká budúcnosť.

Aktívne. Pokračovať v nastavenej politike

Hana Nováková, generálna riaditeľka, Envi-pak

Globálna spolupráca je však nevyhnutná. Úspech v boji proti globálnemu otepľovaniu si vyžaduje účasť všetkých krajín sveta. Ak bude EÚ v tomto úsilí osamotená, hrozí jej, že sa stane menej konkurencieschopnou v globálnom meradle. Preto je dôležité, aby aktívne spolupracovala s ostatnými krajinami na dosiahnutí spoločných cieľov a zabezpečila, že aj ostatné štáty prijmú potrebné opatrenia.

Peter Krištofovič, predseda predstavenstva, Salve Group

Práve EÚ by mala využívať to, že dáva krajinám peniaze a podporu, a preto by mohla dôraznejšie vyžadovať aktivity, ktoré pomáhajú riešiť daný problém.

Andrej Révay, prezident, Slovenská asociácia podnikových finančníkov

Aktívne, čo však podľa mňa neznamená pokračovať v nastavenej politike (v zmysle plošne schválených legislatívnych opatrení), ale v hľadaní a presadzovaní riešení, ktoré zohľadňujú spoločensko-ekonomické možnosti krajín.

Michal Ukropec CEO, Twinzo

Témou je potrebné sa zaoberať, avšak treba brať do úvahy aj ekonomický rozmer. Ak si totiž Európa strelí do nohy ekonomicky, len ťažko bude mať zabezpečené zdroje na podporu ekologických aktivít. Ak sa má teda elektromobilita stať jedným z ťahúňov znižovania emisií v mestách, musí ľudí ekonomicky motivovať.

Tomáš Osuský, generálny riaditeľ, Hollen

Klimatická zmena je tu, každý to vidí a cíti vo svojom okolí, spoločnosť a ekonomika, ktorá sa tejto zmene čo najskôr prispôsobí a zvládne sebestačnosť s obnoviteľnými energetickými zdrojmi , bude mať najväčšiu ekonomickú výhodu v budúcnosti.

Ján Majerský, výkonný riaditeľ, Proma

Aktívne, ale rozumne. Nie tak aby navrhované riešenia ničili alebo ináč degradovali našu ekonomiku, ktorej pozitívne výsledky máme práve použiť na riešenia, ktoré majú znižovať alebo dokonca úplne zastaviť dôsledky globálneho otepľovania.

Miroslava Michalíková, výkonná riaditeľka, Produkcia

Hlasujem za „Aktívne“. A dopĺňam, že aktívne v praxi a nie v deklaráciách a vyhláseniach.

Pasívne. Prijímať a podporovať iba globálne riešenia

Karolína Topolová, generálna riaditeľka, AAA Auto

Európska únia musí zachovať konkurencieschopnosť svojho priemyslu a všetky opatrenia proti globálnemu otepľovaniu treba v tomto ohľade prijímať citlivo. Už teraz sme svedkami krízy v európskom automobilovom priemysle. Po nástupe Donalda Trumpa do prezidentského úradu v USA a jeho obmedzení podpory elektromobility zostáva Európa v tlaku na elektromobilitu osamotená, čo môže viesť k vážnym škodám pre európske ekonomiky.

Martin Jacko, managing partner, Lansky, Ganzger & Partner Rechtsanwälte

Európska únia by mala naďalej ostať globálnym lídrom v zelenej politike. Avšak je priam nevyhnutné nastavovať triezve očakávania a ciele (viď ponaučenie z revízie Green dealu). Namiesto nadmernej regulácie, ktorá je neproporčná k výške nášho podielu na znečisťovaní planéty a ktorá zásadne znevýhodňuje našich podnikateľov na globálnom trhu, by sme mali viesť dialóg na celosvetovej úrovni s hlavnými znečisťovateľmi. To považujem za skutočne efektívny prístup.

Nijako. Globálne otepľovanie je nezmysel

Ján Ondruš, CEO, G. Lehnert

O globálnom otepľovaní nemáme jednoznačné poznatky, stretávame sa s tvrdeniami, že globálne otepľovanie je, alebo, naopak, nie je. Osobne ma viac presvedčili – naviac podložené – závery (napr. Bjørn Lomborg), že globálne otepľovanie nie je pre ľudstvo vážna hrozba.

Stanislav Hreha, predseda dozornej rady, Východoslovenská vodárenská spoločnosť

Určite treba chrániť životné prostredie, ale určite nie dovoliť nabaľovať sa rôznym neziskovkám, ktoré zneužívajú systém.

Iné/Nevyjadrujem sa

Jan Rollo, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Prima banka Slovensko

Mala by odstúpiť od úplne nezmyselnej Parížskej dohody, kompletne zrušiť Green Deal a hlavne všetky dotácie, ktoré sa za enviro-ideológiu schovávajú a ktoré sú hlavným dôvodom toho, prečo sa téme venuje toľko ľudí a pozornosti. Bez dotácií nastane automaticky návrat k zdravému sedliackemu rozumu a zníži sa záujem o dlhodobo neudržateľné ideologické riešenia, ktoré len zbytočne vysávajú verejné rozpočty v prospech zvýhodnenej skupiny vyvolených.

Martin Kultan, generálny riaditeľ, Dôvera zdravotná poisťovňa

EÚ by sa mala postaviť ku globálnemu otepľovaniu čelom, ale realisticky. Lebo v súčasnosti jej postup pripomína monsterprojekty z čias socializmu. A vieme, ako tie skončili.

Ján Sabol, člen Generálnej rady Združenia podnikateľov Slovenska

Počasie sa mení každý deň. Klíma sa rovnako stále mení, len v dlhšom horizonte. Deje sa to nielen celú históriu ľudstva, ale miliardy rokov. Mierne oteplenie za posledných 150 rokov nie je nič mimoriadne. V roku 1000 bolo teplejšie podnebie než dnes. V Anglicku sa pestoval vinič a v Grónsku obilie. Terajší ošiaľ zastaviť zmenu klímy nemá nič spoločné so serióznou vedou. Skončí sa rovnako rýchlo, ako sa začal. Zmeny klímy sa nepochybne dejú, ale riešením nie je návrat do jaskýň. Zmenám sa musíme prispôsobiť, tak ako to robí ľudstvo od nepamäti. Veď pravdepodobne aj vznik človeka bol zapríčinený zmenou klímy v Afrike. Pralesy sa menili v niektorých častiach na savanu. Naši predkovia, ak chceli prežiť, sa museli prispôsobiť a zo stromov zliezť na zem.

Peter Markovič, dekan, Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave

Prijímať opatrenia v spolupráci s ďalšími krajinami tak, aby ekonomicky neruinovali EÚ – momentálne nastavenie opatrení je čistá katastrofa.

Martin Cígler, CEO , Seyfor Slovensko, a.s., Bratislava

Grean Deal považujem za veľmi dôležitú iniciatívu. Ale jeho súčasné vykonávanie, postavené na dotáciách a reštrikciách a sprevádzané krokmi, keď napríklad v jednej krajine za drahé peniaze zatvárame čisté jadrové elektrárne, aby sme ich v inej krajine za ešte väčšie peniaze stavali znova, považujem za veľmi vhodné na revíziu. Treba robiť premyslené kroky a poriadne ich ľuďom vysvetliť namiesto opatrení, ktorým občas chýba logika a vysvetliť sa veľmi nedajú. Ak Európa stratí konkurencieschopnosť, potom naším najväčším problémom nebude globálne otepľovanie.

Juraj Vozár, výkonný riaditeľ, Biomin

Konečne s rozumom! Je to dobrá a ušľachtilá vízia, ktorá ale uchopená a presadzovaná direktívami, byrokraciou a hlavne tvrdohlavosťou prináša pre nás hospodársky úpadok, technologické skraty a riešenia končiace v slepej uličke. Ak dostane priestor zdravá firemná konkurencia, ktorá uchopí túto víziu, dosiahneme viac, skôr, za menšie náklady a hlavne všetci na celom svete. A o to by nám malo ísť. Európa sama je málo.

Slavomír Frešo, analytik, Proxenta

Európska únia je vo viacerých aspektoch boja proti zmene klímy príkladom už dnes. Sme premiantmi vo viacerých oblastiach – od zavádzania ekologických postupov až po recykláciu a znižovanie množstva odpadu. Dnes sme v situácii, keď by sme mali lepšie vyhodnocovať, aké ekonomické vplyvy budú mať prípadné ďalšie ekologické iniciatívy. Urobili sme pre boj s klimatickou zmenou viac než väčšina ostatných krajín.

Erik Maxin, zakladateľ, Maxin´s Group

Európska únia by mala k riešeniu globálneho otepľovania pristupovať komplexne, dôsledne, ale hlavne jednotne! Vo svojom prístupe by mala kombinovať environmentálne regulácie, technologické inovácie a medzinárodnú spoluprácu. Ak by EÚ dôsledne implementovala dohodnuté opatrenia s prihliadnutím na vývoj vo svete, mohla by sa stať globálnym lídrom v boji proti klimatickej zmene a zároveň si posilniť ekonomickú konkurencieschopnosť v oblasti zelených technológii. Samozrejme za predpokladu, že prísne „zelené“ normy budú platiť pre všetky mocnosti sveta rovnako.

Igor Hornák, CEO, Factory 4 Solutions

Hlavne sa zamerať na odolnosť Slovenska, manažment vody, ochladzovanie krajiny a odstraňovanie tepelných ostrovov. Programy superdrahého globálneho boja s otepľovaním sú len ilúzie, ktoré nemajú žiadny podstatný vplyv.

Tomáš Lysina, partner, L/R/P advokáti

Európska únia by mala hľadať vyvážený prístup medzi ekologickými ambíciami a konkurencieschopnosťou európskej ekonomiky. Zásadné sú investície do obnoviteľných zdrojov, no nesmú ohroziť stabilitu priemyslu a energetickej bezpečnosti. Podpora inovácií a technológií by mala byť prioritou, pričom regulácie by mali byť nastavené tak, aby motivovali súkromný sektor k udržateľným riešeniam. Zároveň je nevyhnutné, aby celý proces rešpektoval zásady právneho štátu a demokratickej kontroly.

Dušan Ďurík, advokát, Škubla & Partneri

Podporovať slobodnú spoločnosť a slobodnú ekonomiku. V takomto prostredí vznikajú inovácie a len inovácie môžu prispieť k zvládnutiu aj problému klimatických zmien. Hoci si úradníci v akejsi centrálnej plánovacej komisii môžu nahovárať, že „poručia vetru – dažďu“ (a pritom sa zaštiťovať nejakou ideológiou), realita, fyzikálna aj ekonomická, ich bude ignorovať.

Dennis Fino, CEO, Barney Studio

Myslím si, že bez konsenzu s celým svetom samotná Európa nič nezmôže. Odporúčam pracovať na vzťahoch s ostatnými krajinami mimo EÚ a spoločne nastaviť stratégiu, ktorá sa aj bude dodržiavať a bude mať zmysel vďaka množstvu zapojených krajín.

Martin Melišek, CFO, Softec

Planétu sme spustošili a je načase urobiť čo najviac na to, aby sme ďalším generáciám zanechali miesto, kde sa dá žiť. Účinnou cestou je hľadať a podporovať celosvetové riešenia, ktoré naozaj dokážu priniesť zlepšenia v krátkej dobe. Súčasný prístup, keď sa snažíme s vysokými nákladmi znížiť emisie a znečistenie v Európe a naivne čakáme, že sa niekto pridá, sa javí ako málo účinná a veľmi drahá cesta.

