Najväčšia americká telekomunikačná spoločnosť AT&T znižuje kancelárske kapacity. Zároveň však ohlásila plány na väčšiu účasť svojich zamestnancov priamo na pracovisku. Od manažérov bude vyžadovať, aby boli na pracovisku prítomní najmenej tri dni v týždni. Tento krok by mohol niektorých ľudí prinútiť dať výpoveď, povedal v rozhovore pre Bloomberg Radio generálny riaditeľ John Stankey.

Spoločnosť aktuálne pôsobí vo všetkých 50 štátoch USA. Má v úmysle zlúčiť sa do deviatich pobočiek, pričom dve centrály bude mať firma v Dallase a Atlante. Tam sa veľký návrat do kancelárií začne v júli; všade inde má nastať do 4. septembra. Bude sa týkať viac ako 60-tisíc manažérov.

J. Stankey povedal, že 85 percent týchto ľudí žije v blízkosti jednej z kancelárií. Pokiaľ ide o zvyšných 15 percent, budú sa musieť rozhodnúť. „Ak chcú byť súčasťou budovania skvelej kultúry a prostredia, prijmú zmeny. Alebo sa vzhľadom na svoju životnú situáciu rozhodnú, že chcú ísť iným smerom.“ Riaditeľ očakáva, že spoločnosť môže celkovo prísť o približne 15-tisíc zamestnancov. Cieľom reorganizácie AT&T je zníženie nákladov o šesť miliárd dolárov.

Problémy s tým, aby sa pracovníci vrátili do kancelárie, má mnoho spoločností. Zvykli si na to, že počas pandémie im zamestnávatelia ponúkali flexibilnú prácu z domu. Podľa najnovších údajov Kastle Systems v súčasnosti v desiatich najväčších amerických obchodných štvrtiach chodí do práce len asi 49,3 percent zamestnancov. Spoločnosť JPMorgan Chase v apríli oznámila svojim riaditeľom, že už musia byť v kancelárii každý pracovný deň, čím sa končí ich hybridná pracovná prax. Generálny riaditeľ International Business Machines Arvind Krishna povedal, že zostať pracovať na diaľku môže mať negatívny vplyv na kariéru zamestnanca a že tí, ktorí nechodia do práce, by nemali pomýšľať na povýšenie.

AT&T však prácu z domu neruší úplne. Vytvára aj pozície riadiacich pracovníkov, ktorí budú môcť aj naďalej pracovať virtuálne. Má ich byť asi desať percent, pričom na pracovisku budú musieť byť len jeden až päť dní v mesiaci. J. Stankey si myslí, že pandémia dokázala, že flexibilita je prospešná. Zamestnanci však musia podľa neho spolupracovať aj priamo na pracovisku, aby vytvorili „vysoko dynamickú kultúru“. Izoláciu nepovažuje za úplne zdravú. Niektoré veci sa „musia robiť sediac vedľa seba,“ dodal.