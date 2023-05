Firmy sa už dlhší čas snažia dostať ľudí späť do kancelárií. Výsledky prieskumov z veľkých európskych miest však naznačujú, že to ide pomerne pomaly. Časy vynútenej práce z domu sa síce skončili, no mnohí si cestu späť na pracovisko hľadajú skutočne ťažko. A hoci sa zdá, že firmy môžu zamestnancov donútiť vrátiť sa, nemusí to byť vždy také jednoznačné.

Ak pominie riziko ohrozenia verejného zdravia a šírenia pandémie, za normálnych okolností by mala mimoriadna situácia skončiť zrušením príslušných vyhlášok. Tým by mal skončiť aj pandemický home office, a to bez ohľadu na to, či si ho vyžiadal zamestnanec, alebo ho nariadil zamestnávateľ. Podľa partnera advokátskej kancelárie Havel & Partners Ondřeja Majera však zákon nešpecifikuje, ktoré konkrétne vyhlášky sú pre zrušenie pandemického home officeu relevantné.

Niektorí sa odsťahovali

Počas inkriminovaného obdobia sa nejeden pracovník rozhodol odsťahovať z Bratislavy alebo mesta, v ktorom pracoval, naspäť do svojho rodiska. Eliminoval tým okrem iného náklady na bývanie. Mnohé firmy však na svojich zamestnancov zatlačili a chcú od nich, aby sa do kancelárií vrátili. Najčastejšie sa to snažia vyriešiť hybridnou formou, v rámci ktorej naďalej umožňujú istú časť týždňa pracovať z domu.

Pre zamestnanca, ktorý sa odsťahoval, to však môže znamenať výraznú komplikáciu. Tým výraznejšiu, čím ďalej sa odsťahoval.