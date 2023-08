Švédsky odevný gigant H&M postupne prestane vyrábať v Mjanmarsku (predtým Barma). Druhý najväčší odevný reťazec na svete tak reaguje na správy o zneužívaní zamestnancov v tamojších textilných fabrikách. Vzťahy s mjanmarskými dodávateľmi už skôr prerušil majiteľ Zary - spoločnosť Inditex, Primark, Marks & Spencer a ďalší.

„Po dôkladnom zvážení sme teraz prijali rozhodnutie postupne ukončiť naše operácie v Mjanmarsku," uviedla firma H&M v e-maili agentúre Reuters. „Veľmi pozorne sledujeme najnovší vývoj v Mjanmarsku a vidíme čoraz väčšie výzvy týkajúce sa toho, aby sme riadili naše operácie v súlade s našimi štandardmi a požiadavkami," dodala.

Spoločnosť H&M už v stredu uviedla, že vyšetruje 20 údajných prípadov zneužívania pracovníkov v mjanmarských odevných továrňach, ktoré pre ňu vyrábajú. Mimovládna organizácia so sídlom v Británii The Business and Human Rights Resource Center (BHRRC) predtým informovala, že prípady údajného zneužívania, vrátane krádeží miezd a nútených nadčasov, sa od vojenského prevratu v krajine vo februári 2021 znásobili. Prevrat uviedol Mjanmarsko do politickej a humanitárnej krízy.

Niektorí diplomati a experti podľa Reuters tvrdia, že značky, ktoré sa z Mjanmarska sťahujú, by situáciu pracovníkov v odevnom sektore, z ktorých väčšinu tvoria ženy, mohli v konečnom dôsledku zhoršiť. Odevný sektor je v krajine v juhovýchode Ázie kľúčovým zamestnávateľom. Odevy a topánky pre veľké značky sa tam vyrábajú vo viac ako 500 fabrikách.

Z Mjanmarska sa stiahli tiež veľké korporácie z iných sektorov. V januári minulého roka ohlásili odchod veľké ropné spoločnosti TotalEnergies a Chevron.