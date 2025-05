V honbe za zdravším životným štýlom často siahneme po prírodných koreninách a bylinkách, no málokto si uvedomuje, že aj tieto „prírodné zázraky“ môžu byť v nadmerných dávkach nebezpečné.

Škorica – obľúbené korenie s tisícročnou históriou a povesťou „zázračného prírodného lieku“. No nový výskum z amerického National Center for Natural Products Research varuje: koncentrované škoricové doplnky môžu nečakane narušiť účinok liekov na predpis.

Vedci z University of Mississippi publikovali v časopise Food Chemistry: Molecular Sciences štúdiu, ktorá odhaľuje, že kľúčová zložka škorice – cinnamaldehyd – aktivuje receptory zodpovedné za odbúravanie liečiv v tele. Inak povedané, priveľa škorice môže urýchliť vylučovanie niektorých liekov, čím zníži ich účinnosť.

„Problém môže vzniknúť, ak ľudia užívajú vysoké dávky doplnkov bez vedomia lekára,“ varuje hlavná výskumníčka Shabana Khanová. „Môže to viesť k tomu, že sa liek príliš rýchlo odbúra a nestihne účinkovať.“

Viac než len voňavé korenie

Škorica je známa nielen v kuchyni, ale aj v ľudovom liečiteľstve – pri problémoch so srdcom, cukrovke, zápaloch. No ako presne funguje v tele, stále nie je úplne jasné. Kávu so štipkou škorice vám nikto nevyčíta. Ale koncentrované doplnky už môžu byť iný príbeh.

„O cinnamaldehyde vieme prekvapivo málo,“ hovorí S. Khanová. „Chceli sme pochopiť, ako sa vstrebáva, metabolizuje a ako interaguje s tzv. xenobiotickými receptormi – teda tými, ktoré ovplyvňujú spracovanie cudzorodých látok vrátane liekov.“

Nie je škorica ako škorica

Riziká navyše závisia od typu škorice. „Esenciálny olej zo škorice, ktorý sa aplikuje na kožu či ako éterická aróma, prakticky žiadne nebezpečenstvo nepredstavuje,“ vysvetľuje vedkyňa.

Horšie je to s bežnou mletou kôrou Cassia – lacnejšou škoricou z južnej Číny, ktorú nájdete v každom supermarkete. Obsahuje vysoké množstvo kumarínu, látky s výrazným účinkom na zrážanie krvi. Ak užívate lieky na riedenie krvi ako warfarín, škorica môže účinok lieku oslabiť. Výsledok? Zvýšené riziko vzniku krvných zrazenín, trombóza a potenciálne život ohrozujúcich komplikácie.

„Pravá škorica zo Srí Lanky má kumarínu podstatne menej a tým aj nižšie riziko,“ dodáva S. Khanová. „Ale ak užívate lieky na riedenie krvi, doplnky s obsahom škorice môžu byť problém.“

Výzva pre vedu. A varovanie pre pacientov

Výskumníci zdôrazňujú, že zatiaľ ide o predbežné výsledky. „Vieme, že cinnamaldehyd môže aktivovať receptory spojené s metabolizmom liekov,“ hovorí spoluautor štúdie Bill Gurley. „Ale kým neurobíme klinické testy, nevieme, čo presne sa v tele udeje.“

Do tej doby vedci odporúčajú: ak chcete škoricu užívať ako doplnok výživy, poraďte sa najskôr s lekárom. Zvlášť ak trpíte chronickými ochoreniami ako vysoký tlak, cukrovka, rakovina, astma, obezita či depresia. „Ľudia často vnímajú doplnky ako neškodné. Ale nie sú určené na liečbu ani prevenciu chorôb,“ pripomína S. Khanová. „A v kombinácii s predpísanou liečbou môžu narobiť viac škody než úžitku.“

Príroda je mocná, no aj tu platí staré známe: všetkého veľa škodí. To, čo v malom množstve lieči, môže vo veľkom ublížiť.