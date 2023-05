Poslanci Národnej rady SR budú v utorok 23. mája hlasovať o novele zákona o Fonde na podporu vzdelávania, ktorú do parlamentu predložila skupina poslancov strany Sloboda a Solidarita. Od júla tohto roku by sa tak študentom umožnilo predčasne splatiť pôžičku z Fondu na podporu vzdelávania bez úhrady poplatkov alebo iných nákladov súvisiacich s predčasným splatením pôžičky. Novelizácia by docielila zrovnoprávnenie postavenia študentov a pedagógov z pohľadu možnosti predčasného splatenia pôžičky bez poplatkov.

„Možnosť predčasne splatiť pôžičku bez úhrady poplatkov sa bude týkať oboch typov pôžičiek pre študentov, ktoré Fond v súčasnosti poskytuje – stabilizačnej pôžičky a pôžičky pre študentov,“ uviedli poslanci. Jedným z hlavných cieľov fungovania Fondu je podpora dostupnosti vysokoškolského vzdelávania na Slovensku. „Fond za týmto účelom poskytuje zvýhodnené pôžičky pre študentov, ročne ide o stovky poskytnutých pôžičiek. Na výhodnosť pôžičky vplýva najmä jej konečná cena. Tú v prípade predčasného splatenia zvyšuje poplatok za predčasné splatenie, ktorý takto zbytočne navyšuje náklady dlžníka,“ vysvetlili predkladatelia. Zákonná možnosť predčasne splatiť pôžičku bez poplatkov preto v konečnom dôsledku prispeje k zníženiu ceny pôžičky pre študentov. Podľa poslancov by tak Fond napĺňal efektívnejšie jeden zo svojich hlavných cieľov.