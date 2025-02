Na ľavom brehu Rýna stojí tretia najväčšia hlinikáreň v Európskej únii Rheinwerk – no jej prevádzka utíchla. Keď závod v roku 2023 ukončil výrobu hliníka, dôvodom boli extrémne vysoké ceny energií. Tento krok vyvolal v krajine obavy z deindustrializácie, znamenal stratu pracovných miest a uzavrel 60-ročnú priemyselnú tradíciu v meste Neuss, ležiacom medzi Kolínom nad Rýnom a holandskou hranicou.

Celú továreň ale nezavreli. Rheinwerk stále vyrába hliníkové ingoty, no teraz už výlučne z recyklovaného odpadu. Tento prístup je menej energeticky náročný a ekologickejší než výroba primárneho hliníka. „Budujeme jednu recyklačnú pec za druhou,“ hovorí výkonný riaditeľ spoločnosti Speira, ktorá prevádzkuje Rheinwerk, Volker Backs pre Politico. „Zelenú transformáciu berieme vážne.“

Podobnú dilemu dnes riešia firmy aj vlády naprieč Európou. Musia vybrať, či investovať miliardy do ekologizácie výroby alebo niektoré časti podnikania ukončiť. Európska komisia prichádza s iniciatívou Clean Industrial Deal (CID), ktorá má znížiť ceny energií a podporiť investície. No treba aj zodpovedať otázky: Ktoré sektory a produkty má EÚ zachrániť – a ktoré nechať padnúť?

Tejto otázke sa Brusel nebude môcť vyhýbať večne. Najmä hutnícky sektor varuje, že bez okamžitej politickej a finančnej podpory mu hrozí nezvratný úpadok. Energeticky náročné odvetvia ako oceliarstvo, cementárstvo, chemický priemysel či výroba hliníka sa na emisiách skleníkových plynov podieľajú viac než pätinou. Ich transformácia bude dlhá a drahá. Musia zmeniť výrobné procesy, využívať čistú energiu, recyklovať suroviny a zachytávať oxid uhličitý.

CID síce rieši niektoré obavy výrobcov – navrhuje kvóty na produkty vyrobené v EÚ, opatrenia na modernizáciu sietí a zníženie cien energií. No Brusel sa stále vyhýba priamej selekcii odvetví, ktoré podporí. Bývalý šéf ECB Mario Draghi v správe o konkurencieschopnosti EÚ povedal: „Sú technológie, ako solárne panely, kde sú zahraniční výrobcovia príliš popredu a pokus o ich presunutie do Európy by len spomalil dekarbonizáciu,“ uviedol v Európskom parlamente. Zároveň varoval: „Sú aj odvetvia, kde si nemôžeme dovoliť byť úplne závislí od zahraničných technológií – tam musíme udržať know-how v Európe.“

Európska komisia v rámci CID predstavila plán na podporu ekologickej výroby v Európe s tým, že poskytne 100 miliárd eur, ktoré majú pomôcť tradičným priemyselným odvetviam znižovať emisie uhlíka a zároveň posilniť rozvíjajúci sa sektor čistej technológie v EÚ.

„Dnes sa Európa rozhodla investovať do dekarbonizácie a reindustrializácie. Viac ako 100 miliárd eur v celkovom objeme,“ vyhlásil európsky komisár pre priemysel Stéphane Séjourné na tlačovej konferencii. „V čase, keď sa niektorí snažia nanútiť nám svoj model, najlepšou odpoveďou je posilniť náš vlastný európsky model.“