Posledné týždne opäť ukázali zraniteľnosť Európy. Ekonomika eurozóny na konci minulého roka takmer nerástla, oživenie sa nekonalo. Spojené štáty začali zavádzať clá voči hlavným obchodným partnerom, pričom EÚ môže nasledovať. Keďže európsky rast je silne závislý od zahraničného dopytu, vyhliadky sú neisté.

Európu do tejto situácie dostali dva hlavné faktory – ak je ochotná podstúpiť zásadné reformy, môžu ju z nej aj vyviesť, píše Financial Times (FT). Prvým je dlhodobá neschopnosť EÚ riešiť problémy na strane ponuky, najmä vysoké vnútorné bariéry a regulačné prekážky. Tie brzdia hospodársky rast oveľa viac než akékoľvek clá, ktoré by mohol zaviesť Washington.

Podľa Medzinárodného menového fondu (MMF) sú vnútorné bariéry v EÚ ekvivalentné clu vo výške 45 percent v priemysle a až 110 percent v sektore služieb. To výrazne obmedzuje veľkosť trhu, v ktorom môžu európske spoločnosti pôsobiť. Obchod medzi členskými štátmi EÚ je menej ako polovičný v porovnaní s obchodom medzi americkými štátmi. A keďže hospodárstvo sa čoraz viac presúva k službám, tieto obmedzenia sa stávajú ešte väčšou brzdou rastu.

Európa si v podstate sama zaviedla clá na vlastnom trhu a zároveň sprísnila reguláciu sektora, ktorý tvorí približne 70 percent HDP EÚ.

Druhým faktorom, ktorý brzdí Európu, je jej tolerancia voči dlhodobo slabej domácej spotrebe, najmä od finančnej krízy v roku 2008. Táto slabosť ešte viac prehĺbila problémy spôsobené obmedzeniami na strane ponuky.

Pred krízou bol podiel domáceho dopytu na HDP eurozóny v porovnaní s inými vyspelými ekonomikami v strede poľa. Po kríze klesol na spodné priečky a tam aj zostal. USA si naopak udržali vysokú úroveň domáceho dopytu.

Ak chce Európa zlepšiť ekonomickú výkonnosť, potrebuje nielen znížiť závislosť od zahraničného dopytu, ale aj odstrániť vlastné prekážky, ktoré bránia efektívnemu fungovaniu jednotného trhu, konštatuje FT.