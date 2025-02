EÚ chce spojiť oživenie ekonomiky so zelenou politikou. Dáva si za cieľ podporu projektov na skladovanie energie, ktoré by mali „prispieť k zníženiu cien pre všetkých spotrebiteľov“, uvádza návrh, ktorý získal denník Politico. Odborníci varujú, že to nebude stačiť.

V minulom roku pochádzalo 47 percent elektriny v EÚ z obnoviteľných zdrojov. Neisté zdroje v podobe slnka a vetra spôsobujú kolísanie cien. V čase nadprodukcie môžu ceny elektriny klesnúť až do záporných hodnôt, čo poškodzuje výrobcov. V roku 2023 sa ceny elektriny v EÚ prepadli pod nulu až 1 480-krát, uvádza Eurelectric.

Pri nadbytku energie musia prevádzkovatelia prenosových sústav často obmedziť výrobu, aby vyvážili ponuku a dopyt – práve vtedy dochádza k mrhaniu s energiou. „Investície sa spomaľujú,“ varuje generálna riaditeľka združenia SolarPower Europe Walburga Hemetsbergerová. Dodáva, že rast nových solárnych inštalácií v EÚ klesol minulý rok o 92 percent. „Je to začiatok trendu, ktorý nechceme vidieť, pretože ohrozuje celú energetickú transformáciu.“

Prioritou je lepšie skladovanie energie. Umožňuje uchovávať prebytočnú elektrinu a opätovne ju dodať do siete v čase nižšej výroby. V súčasnosti má Európa vybudované viaceré systémy, pričom dve tretiny z nich tvoria tzv. prečerpávacie vodné elektrárne. Tie fungujú na princípe čerpania vody do vyššie položených nádrží počas nadbytku energie a jej neskoršieho uvoľnenia na výrobu elektriny počas špičky.

Zvyšnú tretinu tvoria batériové parky, ktoré dokážu elektrinu uchovávať len niekoľko hodín. Nové technológie by mohli skladovanie energie predĺžiť na celé dni. Príkladom je spoločnosť Corre Energy, ktorá v Dánsku a Holandsku buduje systémy na stlačovanie vzduchu do opustených soľných baní. Tento vzduch je možné neskôr premeniť späť na elektrinu.

„Naše zásobníky dokážu uchovávať energiu až tri a pol dňa,“ uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Corre Energy Patrick McClughan. Pre porovnanie, batérie zvládnu skladovať elektrinu len tri až štyri hodiny.