Americká technologická spoločnosť Meta Platforms rokuje s viacerými veľkými investičnými skupinami o financovaní výstavby dátových centier pre umelú inteligenciu (AI) v celkovom objeme až 29 miliárd dolárov. Podľa informácií denníka Financial Times sa do rokovaní zapojili okrem iného spoločnosti Apollo Global Management, Brookfield, KKR, Carlyle a Pimco. Meta chce získať tri miliardy dolárov v investíciách do akcií a ďalších 26 miliárd vo forme dlhopisov.

Meta sa usiluje aj o to, aby nový dlh bol lepšie obchodovateľný, čo má zvýšiť jeho atraktivitu pre investorov. Podobný model financovania využívajú aj ďalšie technologické firmy. Napríklad OpenAI buduje s investormi vrátane SoftBank a Oracle dátové centrum za 500 miliárd dolárov. Súkromné investičné skupiny zohrávajú rastúcu úlohu v poskytovaní kapitálu pre rozvoj nákladnej infraštruktúry pre AI.

V júni Meta oznámila investíciu 15 miliárd dolárov do start-upu ScaleAI a zároveň najala jeho generálneho riaditeľa Alexandra Wanga, ktorý povedie nový tím pre vývoj všeobecnej AI. Všeobecná AI označuje teoretický koncept umelej inteligencie, ktorá má za cieľ replikovať kognitívne schopnosti človeka.

Šéf spoločnosti stojacej za sociálnymi sieťami Facebook a Instagram Mark Zuckerberg je podľa agentúry Bloombergu sklamaný výkonom a prijatím najnovšieho veľkého jazykového modelu Meta Llama 4. Meta v máji tiež odložila spustenie svojho vlajkového modelu umelej inteligencie Behemoth kvôli obavám o jeho schopnosti, uviedol denník The Wall Street Journal.

Zuckerberg sa zároveň snaží pretiahnuť špičkových vývojárov od konkurencie, vrátane OpenAI stojacej za populárnym modelom ChatGPT. Podľa výkonného riaditeľa Sama Altmana Meta ponúka jeho ľuďom až 100 miliónov dolárov ako náborový bonus.