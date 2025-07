Ukrajina čelí vážnej prekážke na ceste do Európskej únie po tom, čo prezident Volodymyr Zelenskyj podpísal zákon, ktorý výrazne oslabuje nezávislosť Národného protikorupčného úradu (NABU) a Špecializovanej protikorupčnej prokuratúry (SAPO). Zákon prešiel parlamentom rýchlosťou, ktorá prekvapila Brusel, a okamžite vyvolal rozsiahle protesty v Kyjeve aj ďalších mestách.

Dva dni na to (24. júla) už prezident oznámil, že schválil návrh nového zákona, ktorého cieľom je posilniť právny štát a nezávislosť ukrajinských protikorupčných inštitúcií. Zároveň prisľúbil, že návrh ešte v ten istý deň predloží parlamentu.

Zatiaľ nie je známe, čo presne nový návrh zákona obsahuje. Protikorupční aktivisti upozorňujú, že je príliš skoro hovoriť o tom, či skutočne obnoví nezávislosť NABU a SAPO. V. Zelenskyj návrh označil za „vyvážený“ a tvrdí, že má zabezpečiť skutočné nástroje, žiadne ruské väzby a nezávislosť protikorupčných inštitúcií, uvádza kyivindependent.com.

Ešte predtým, v ten istý deň, predložila skupina 48 poslancov z viacerých strán vlastný návrh zákona, ktorého cieľom je obnoviť právomoci a nezávislé postavenie NABU a SAPO. Podľa predsedu parlamentného výboru pre slobodu slova Jaroslava Jurčyšina môže parlament o ich návrhu hlasovať. „Zajtra sa môže hlasovať. Teraz je ťah na vás, pán prezident,“ napísal J. Jurčyšyn na Facebooku.

Pôvodný zákon, ktorý parlament schválil 22. júla, udelil generálnemu prokurátorovi nové právomoci nad prípadmi, ktoré vedú NABU a SAPO. Tie môže prerozdeľovať iným štátnym orgánom a vydávať vyšetrovateľom písomné príkazy, informuje Politico. Kritici varujú, že to ohrozuje nestrannosť vyšetrovaní a zvyšuje riziko politického zasahovania do justície. Tento krok bol medzinárodne vnímaný ako krok späť v reformách, čo môže ohroziť prístupový proces Ukrajiny do EÚ.

Európska komisárka pre rozšírenie Marta Kosová podľa Euronews označila rozhodnutie ukrajinského parlamentu za „vážny krok späť“ a pripomenula, že nezávislosť NABU je jednou z hlavných podmienok pre otvorenie prístupových rokovaní.

Ako reaguje Západ na kroky V. Zelenského? Európska komisia, G7, viacerí ministri a diplomati vyjadrili vážne znepokojenie:

• Komisárka pre rozšírenie Marta Kosová uviedla, že ide o „vážny krok späť“, ktorý narúša nezávislosť NABU a SAP.

• Eurokomisár pre obranu Andrius Kubilius varoval, že „dôvera je počas vojny dôležitejšia než zbrane – dá sa ťažko vybudovať, ale ľahko stratiť.“

• Francúzsky minister pre EÚ Benjamin Haddad odkázal, že „stále nie je neskoro rozhodnutie zvrátiť“.

• Nemecké ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že nezávislosť protikorupčných inštitúcií je „kľúčová pre reformy a bude meradlom, podľa ktorého sa bude Ukrajina hodnotiť“.

Boj proti korupcii bol od začiatku jadrom Zelenského ambícií priblížiť Ukrajinu k EÚ. Európska komisia zaradila reformu justície a nezávislosť protikorupčných orgánov medzi sedem kľúčových podmienok, ktoré musí Ukrajina splniť pred otvorením prístupových rokovaní. Správa o pokroku z októbra 2024 ešte chválila zlepšenú dôveryhodnosť systému a posilnenie nezávislosti NABU a SAPO.

Zatiaľ čo Európska komisia doteraz bránila Kyjev pred podobnou kritikou, po schválení zákona a protestoch doma aj v zahraničí zintenzívnila tlak. Predsedníčka Ursula von der Leyenová telefonovala V. Zelenskému a žiadala vysvetlenie. „Úcta k právnemu štátu a boj proti korupcii sú jadrom EÚ. Kandidátska krajina musí tieto štandardy plne dodržiavať. Neexistuje priestor na kompromisy,“ odkázal jej hovorca.

Nový zákon zároveň ohrozuje aj finančnú pomoc Bruselu. Ukrajina sa zaviazala plniť reformné podmienky výmenou za postupné čerpanie 50 miliárd eur z osobitného fondu, ktorý má krajine pomôcť udržať chod štátu počas vojny. Hoci Európska komisia zatiaľ odmieta špekulovať o zmrazení prostriedkov, možnosť pozastavenia platieb zostáva reálnou pákou.