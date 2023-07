V USA uviedli v pondelok do prevádzky nový jadrový reaktor, prvýkrát po siedmich rokoch.

Tretí blok jadrovej elektrárne Vogtle pri meste Waynesboro v štáte Georgia začal slúžiť približne 500-tisíc domácnostiam a podnikom, uviedol vo vyhlásení prevádzkovateľ elektrárne, spoločnosť Georgia Power.

Nový blok spoločnosť označila za dlhodobú investíciu do čistej energetickej budúcnosti štátu. Projekt uviedli do prevádzky so sedemročným oneskorením oproti pôvodným plánom.

Breaking: Historic day today. Commissioners gathered at plant with Governor to commemorate our state’s great accomplishment. Vogtle 3 now in commercial operation. pic.twitter.com/P4Q11t0K38 — Tim Echols (@timechols) July 31, 2023

Náklady na tretí blok a štvrtý reaktor, s ktorého uvedením do prevádzky sa počíta koncom roka 2023 alebo začiatkom roka 2024, podľa miestnych úradov pre energetiku presiahli 30 miliárd dolárov.

To je viac ako dvojnásobok v porovnaní s rozpočtom 14 miliárd dolárov naplánovaným v úvodnej fáze projektu. Prekročenie nákladov prinútilo pôvodného investora Westinghouse, dcérsku spoločnosť japonskej Toshiby, aby v roku 2017 vyhlásil bankrot a od projektu odstúpil.

Bloky tri a štyri elektrárne Vogtle boli prvými projektmi nových reaktorov schválenými americkými úradmi od roku 1979, keď sa v elektrárni Three Mile Island v štáte Pensylvánia odohrala najzávažnejšia jadrová havária v dejinách USA.