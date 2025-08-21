Spojené štáty naďalej plánujú o 25 percent zvýšiť dovozné clá na tovar z Indie v súvislosti s nákupom ruskej ropy, vyhlásil hlavný poradca amerického prezidenta pre obchod Peter Navarro.
Začiatkom augusta Washington oznámil plány na zavedenie sekundárnych 25-percentných taríf pre Indiu za jej nákupy ruskej ropy, čo zvýši celkové americké clá, ktorým Naí Dillí čelí, na 50 percent.
Donald Trump krajinu opakovane kritizoval, že väčšinu svojho vojenského vybavenia dováža z Ruska a spolu s Čínou je najväčším odberateľom ruských energií.
Po minulotýždňovom rokovaní s ruským prezidentom Vladimirom Putinom na Aljaške ale šéf Bieleho domu pripustil, že Washington nemusí zaviesť sankčné clá na krajiny, ktoré obchodujú s Ruskom.