Koaličný Smer-SD nepodporí opozičný návrh na odvolanie ministra zdravotníctva Kamila Šaška, avizoval šéf výboru Národnej rady pre zdravotníctvo Vladimír Baláž. Poslanec si myslí, že za záchrankový tender nesie Šaško politickú zodpovednosť, ale vo funkcii by skončiť nemal.
„Kamil Šaško je dobrý minister. Veci, ktoré robí, sú rozbehnuté dobre. Keď vymeníme ministra, nemáme rezorty urobené tak, že na nich zostanú všetci ľudia, ktorí majú historickú pamäť, čo sa tam robilo. Opäť príde všetko ostatné a sme stratení,“ argumentoval.
Poslanci Národnej rady v stredu nerokovali o návrhu na vyslovenie nedôvery ministrovi zdravotníctva, pretože pri otváraní schôdze neboli uznášaniaschopní.