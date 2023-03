V domácom stavebnom sektore chýba približne desaťtisíc pracovníkov v rôznych profesiách. Prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) Pavol Kováčik považuje nedostatok kvalifikovaných ľudí v tomto sektore aj za jeden z dôvodov predlžovania lehôt výstavby. Podľa odhadov pracuje v slovenskom stavebníctve zhruba 160-tisíc osôb, z toho okolo 115-tisíc zamestnancov a zvyšok sú živnostníci.

„Veľká časť živnostníkov je registrovaná prostredníctvom voľnej živnosti na zhotovovanie stavieb, ktorú má registrovanú podľa ministerstva vnútra 400-tisíc občanov Slovenska. Toľko ich, samozrejme, v stavebníctve nepracuje, len odhadujeme, koľko takýchto živnostníkov v stavebníctve pracuje,“ povedal v súvislosti so situáciou na stavebnom trhu Kováčik.

Nedostatok pracovníkov v stavebnom sektore

Podiel zahraničných pracovníkov v stavebnom sektore podľa šéfa profesijnej organizácie stavbárov predstavuje do 10 percent. Vzhľadom na súčasný nedostatočný počet kvalifikovaných pracovníkov v odvetví by mohol byť riešením väčší príchod cudzincov najmä z krajín mimo Európskej únie. „Slovensko je priemyselná krajina, demografická krivka je nepriaznivá a bez ohľadu na to, koľko absolventov bude chýbať, bude potrebná aj migrácia do stavebníctva. Bez aktívnej migračnej politiky sa nepohneme a nakoniec tento problém rieši nielen Slovensko, ale celá Európska únia,“ podotkol Kováčik. Podľa neho to nie je iba slovenský problém, nedostatok pracovníkov aj v stavebníctve pretrváva v podstate vo všetkých štátoch únie.

Prezident ZSPS tvrdí, že atraktívnosť stavebníctva a jeho spoločenskú vážnosť treba zvyšovať. „Stavebníctvo je deklarované nielen na Slovensku, ale aj Európskou komisiou ako kľúčové odvetvie preto, aby sa uskutočnila zelená transformácia Európy, vrátane Slovenska a bez stavebníctva to nepôjde,“ upozornil Kováčik. „Potrebujeme, a to je špecifikum slovenského stavebníctva, transformovať lacnú výstavbu do konkurencieschopného odvetvia na vysokej technologickej úrovni,“ načrtol zmenu.

Neprimeraná finančná odmena

Stavebníctvo dopláca na nižšiu mzdovú úroveň oproti iným odvetviam. Podľa Kováčika odchádzajú nielen absolventi, ale už aj pracovníci v aktívnom veku do iných oblastí, napríklad do elektrotechnického a automobilového priemyslu. „Tam dostanú o 20 až 30 percent viac než v stavebníctve a sú v klimatizovanej hale, majú pevnú pracovnú dobu. Musíme prejsť ku kvalifikovanej práci, ekologicky na vyspelej úrovni a samozrejme primeranej odmene. Vtedy spoločenská vážnosť stavebníctva bude vyššia a tak aj migrácia zo stavebníctva do iných odvetví nebude taká veľká,“ dodal prezident ZSPS.