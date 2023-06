Ekonomiku v úvode roka potiahli automobilky, naopak, brzdila ju klesajúca domáca spotreba. Uviedol to Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank, v komentári k údajom o raste HDP za prvý štvrťrok 2023, ktoré zverejnil Štatistický úrad.

„Pri pohľade na ponukovú stranu HDP slovenskú ekonomiku v úvode roka potiahli najmä zotavujúce sa automobilky. Pridaná hodnota v sektore výroby dopravných prostriedkov sa v stálych cenách medziročne zvýšila až o 33,7 percenta. Naopak, nedarilo sa potravinárom, výrobcom chemikálií, elektrotechnickému priemyslu, ale ani administratívnym službám či činnostiam v oblasti nehnuteľností, kde pridaná hodnota medziročne klesala," spresnil.

Ekonomika Slovenska si v úvode roka podľa Koršňáka udržala ľahký nárast ekonomickej aktivity. Indikátory sentimentu pritom naznačujú, že ten by mohol pretrvať aj v ďalších mesiacoch, slabnúca domáca spotreba však bude brániť zrýchleniu ekonomického rastu na Slovensku.

„Kým domáca spotreba by mohla ekonomiku v tomto roku skôr brzdiť, nahor by ju mali potiahnuť verejné výdavky. Vyššie verejné investície by pritom mohli viac ako plne kompenzovať i slabnúce súkromné investície, ktoré by mali sledovať ekonomický cyklus i rastúce úrokové sadzby. Ekonomický rast v tomto roku by mala podporiť aj kľúčová časť ekonomiky - automobilový priemysel," myslí si Koršňák.

„Naďalej očakávame, že rast HDP sa v tomto roku zvoľní z minuloročných 1,7 percenta na jedno percento. Smerom k záveru roka by sa však ekonomický rast mal predsa len postupne zotavovať, čo sa prejaví aj na zrýchlení medziročného rastu HDP v budúcom roku, podľa našich odhadov na 2,3 percenta," dodal analytik UniCredit Bank.

„Odhadovaný rast pre rok 2023 na úrovni 1,5 percenta (medziročne) sa tak ukazuje ako realistický scenár. Kľúčovým pre celoročný výsledok však bude zvyšok roka, najmä jeho druhá polovica, kde predpokladáme najvýraznejšiu akumuláciu investícií z európskych zdrojov. Ich schopnosť absorpcie tak môže zásadne ovplyvniť rast v nasledujúcich kvartáloch, keďže ich vnímame ako hlavný zdroj rastu v tomto roku," doplnil Matej Horňák, analytik Slovenskej sporiteľne.

Štatistický úrad v utorok informoval o tom, že slovenská ekonomika v prvom štvrťroku 2023 medziročne vzrástla o jedno percento. V rovnakom období vlani rástla ešte o tri percentá. Rast sa spomalil aj oproti štvrtému kvartálu minulého roka, keď dosiahol 1,2 percenta.